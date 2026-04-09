パリSG相手に０−２――なぜサラーを出さなかった？ リバプール指揮官が説明。一方“森保Jの脅威”を４か月ぶり起用【CL準々決勝】
なぜモハメド・サラーを最後まで投入しなかったのか。アルネ・スロット監督がその背景を明かした。リバプール公式サイトが発言を伝えている。
現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに得点を許した一方で、自分たちは１点も奪えず、０−２で敗れた。
スロット監督は、すでに０−２となって迎えた79分に、この日初めて選手交代を実施。アンドリュー・ロバートソン、コディ・ガクポ、カーティス・ジョーンズ、そして昨年12月に負傷以来、４か月ぶりの復帰となるアレクサンデル・イサクを投入した。
スウェーデン代表として、北中米W杯で森保ジャパンの脅威となるであろうイサクら、４選手を一挙に送り込むも、終了間際の最後の交代を含め、サラーには声を掛けなかった。
中継で度々、ベンチにいるエースの様子が映し出されていたなか、試合後の会見で報道陣から「サラーが試合に出場しなかった理由と、イサクが途中出場でプレー時間を確保できたメリット」を問う質問が飛んだ。
するとオランダ人指揮官は、前回大会でのパリSGとのラウンド16第１レグ――87分に、サラーと代わって入った直後のハービー・エリオットが得点し、１−０で先勝した一戦に触れ、次のように答えた。
「試合終盤は、得点のチャンスがあったというよりは、我々がどうにか持ちこたえる部分が重要だったと思う。まあ、何が起こるか分からないけどね。昨シーズンは終了５分前に得点したし、私がモーを下げた時にハービー・エリオットがゴールを決めた。
ただ、今回の20分から25分は完全に守備に徹する時間帯だった。モーには素晴らしい能力があるが、自陣のペナルティエリア内で20分から25分も守備に追われるのは、モーにとって理想的ではない。今後数週間で控えている多くの試合に向けて、彼の体力を温存する方が彼のためになると思う」
ゴールを量産した昨季と比べ、得点数を大幅に減らしているサラーは、今季限りでのリバプール退団が決まっている。残りは数試合。33歳の英雄は有終の美を飾れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】パリSGがリバプール相手に奪った鮮烈２ゴール
現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに得点を許した一方で、自分たちは１点も奪えず、０−２で敗れた。
スウェーデン代表として、北中米W杯で森保ジャパンの脅威となるであろうイサクら、４選手を一挙に送り込むも、終了間際の最後の交代を含め、サラーには声を掛けなかった。
中継で度々、ベンチにいるエースの様子が映し出されていたなか、試合後の会見で報道陣から「サラーが試合に出場しなかった理由と、イサクが途中出場でプレー時間を確保できたメリット」を問う質問が飛んだ。
するとオランダ人指揮官は、前回大会でのパリSGとのラウンド16第１レグ――87分に、サラーと代わって入った直後のハービー・エリオットが得点し、１−０で先勝した一戦に触れ、次のように答えた。
「試合終盤は、得点のチャンスがあったというよりは、我々がどうにか持ちこたえる部分が重要だったと思う。まあ、何が起こるか分からないけどね。昨シーズンは終了５分前に得点したし、私がモーを下げた時にハービー・エリオットがゴールを決めた。
ただ、今回の20分から25分は完全に守備に徹する時間帯だった。モーには素晴らしい能力があるが、自陣のペナルティエリア内で20分から25分も守備に追われるのは、モーにとって理想的ではない。今後数週間で控えている多くの試合に向けて、彼の体力を温存する方が彼のためになると思う」
ゴールを量産した昨季と比べ、得点数を大幅に減らしているサラーは、今季限りでのリバプール退団が決まっている。残りは数試合。33歳の英雄は有終の美を飾れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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