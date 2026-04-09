●きょう9日(木)は天気下り坂 午後には広く雨傘の出番

●今夜～あす10日(金)午前は 雨風激しい荒天に注意

●今週末は土曜中心に晴天

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昨日はよく晴れていた県内ですが、今朝は雲が広がり始めています。対馬海峡には、大きくまとまった雨雲も進んできました。





高気圧はすでに日本の東へと離れつつあり、代わって、きょう9日(木)は大陸方面から低気圧や前線が近づいてくる見込みです。





きょう9日(木)の県内は、天気下り坂…朝はまだ少し明るい空の時間もありますが、日中は時間とともに厚みのある雲が増えてきます。午前中のうちから雨がぱらつき始める所も出始め、昼を過ぎてからは次第に県内広くしっかりと降る雨になってきそうです。夜にかけては雷を伴う強い雨となるおそれもあります。





さらに、あす10日(金)は、低気圧が日本海に進みながら急速に発達していくことで、県内は一段と活発な雨雲が流れ込むとともに、低気圧に向かう南風も激しさを増してくる見込みです。



新学期が始まり、最初の天気の大きな崩れとなります。特に、この春に入学したばかりのお子さんたちにとっての、初めての荒々しい天気も心配です。予め、親子で家から学校までの道のりの危ない場所の確認などを行い、あす10日(金)朝の荒々しい天気に身構えておいて頂ければ、と思います。





きょう9日(木)の県内は、日中は雲が厚みを増し、早ければ昼前にも雨がぱらつき始める所も。午後は本格的な雨が降りだし、夜ほど強い雨や雷などへの注意が必要です。朝、明るい空でも大きめの雨傘の用意などは忘れずに、お願いします。





日ざし控えめとなりますが、南風で気温上昇はまずまず順調。最高気温は18度前後の所が多いでしょう。





あす10日(金)は午前、特に明け方から朝の時間を中心に、雨とともに南風も激しさも増す、荒れ模様の天気に十分注意が必要です。午後になると雨風は次第に落ち着き、あさって11日(土)は日ざし復活。ポカポカ陽気も戻りそうです。ただし、この晴天も長続きせず、日曜日は再び雲が増えていき、来週初めはぐずつく空模様となるでしょう。





今年のサクラシーズンも、このあとの雨、風でそろそろファイナルとなりそうです。





まだヒノキ花粉の飛散が連日、多い状況です。きょう9日(木)も雨が降りだすまでは飛びやすいとみられます。入念な対策を心掛けましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

