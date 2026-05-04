阪急うめだ本店で「呪術廻戦展」開催へ！ 貴重な原画展示やオリジナルグッズを販売
テレビアニメ『呪術廻戦』の展示会「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」が、6月10日（水）〜6月29日（月）の期間、大阪・梅田にある阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー・アートステージで開催される。
【写真】虎杖悠仁の等身大フィギュアがお出迎え！ 展示会の詳細
■ファン必見のオリジナルグッズも用意
今回開催される「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」は、作中のシーンをイメージした展示とともに、貴重な原画や絵コンテ、設定資料などの制作資料も多数展開される期間限定の特別展示会。
エントランスを抜けると、虎杖悠仁の等身大フィギュアが出迎えるほか、呪術高専の教室を再現した空間に「懐玉・玉折」の描きおろしイラストを使ったスタンドパネルが並ぶエリアなどが用意され、それぞれの時代で交差した想いと戦いを追体験することができる。
また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが販売されるほか、来場特典やグッズ付入場券も展開。グッズには「おすわりぬいぐるみ」や「アクリルカードスタンド」、「ミストグラフ」など、ファン必見にアイテムがそろう。
さらに、「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」阪急うめだ本店での開催を記念して、「丸福珈琲店」にコラボ限定メニューが登場。作品をイメージしたパフェやクリームソーダが提供され、各メニュー1つの注文につき、オリジナルステッカーがランダムで1枚もらえる。
【写真】虎杖悠仁の等身大フィギュアがお出迎え！ 展示会の詳細
■ファン必見のオリジナルグッズも用意
今回開催される「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」は、作中のシーンをイメージした展示とともに、貴重な原画や絵コンテ、設定資料などの制作資料も多数展開される期間限定の特別展示会。
また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが販売されるほか、来場特典やグッズ付入場券も展開。グッズには「おすわりぬいぐるみ」や「アクリルカードスタンド」、「ミストグラフ」など、ファン必見にアイテムがそろう。
さらに、「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」阪急うめだ本店での開催を記念して、「丸福珈琲店」にコラボ限定メニューが登場。作品をイメージしたパフェやクリームソーダが提供され、各メニュー1つの注文につき、オリジナルステッカーがランダムで1枚もらえる。