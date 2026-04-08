NSC（吉本総合芸能学院・大阪校を今春卒業したばかりの新人芸人の初舞台「大ライブ」が8日、大阪市内で開催され、女性コンビの「国背負い（くにぜおい）」が優勝した。

大阪校48期生164組、名古屋1組、福岡4組の計169組が参戦。プロの吉本芸人として“第一歩”を踏み出したばかりのルーキーが集い、予選得点上位10組、客席の“ファン投票”で選ばれた2組の計12組が決勝へ。銃で撃たれるカップルのネタで爆笑をさらった国背負いがコントでNo.1の座を勝ち取った。

池田てんこ盛りはコンビで、池田恵美はピンで活動していた昨年12月にコンビ結成。NSCの授業で講師を務め、この日も審査員でネタを見守ったお〜い久馬は「元々面白かったこの2人が組むとは。大ホームランか大三振だと思った。そのおもしろいに出た」と2人を褒めちぎった。また、審査員を務めた笑い飯・哲夫は「国背負いって。高市さんも女性で国を背負って。2人も国を背負うのは」とコンビ名と高市早苗首相をかけて笑わせた。

88キロの巨体をゆすって駆け回ったてんこ盛りは大阪の高校を中退して芸人を目指した。「まさか決勝に出れると思ってなかった。それが優勝。驚いてます。でも、うれしい」と大喜び。2歳年上の恵美は関大の4年生。「きょうは持ってるネタ3本のうちの2本」と結成4カ月のコンビでの戴冠に驚きを隠せなかった。

優勝の特典としてテレビ、ラジオ出演が多数決まった。早速、9日のMBSラジオ「松井愛のすこ〜し愛してMORE」（月〜金曜後2・00）に出演予定。黒ペンで眉毛を描いて出場した恵美は「明日は眉毛サロンを予約してるんですが…」と笑いを誘った。ハイヒールモモコ、爛々の萌々と共演する。

2人目標は「SASUKE」に出演すること。そして「お互いのキャラをうまい具合に押し出して」とてんこ盛りは賞レースタイトルを狙う。恵美は「世界中の人を笑わせたい」。早くから大ブレイクも夢じゃない強烈コンビが誕生だ。