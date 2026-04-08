愛知県岡崎市の貸し切りバスを運行する西三交通。所有するバスは75台あります。

【写真を見る】燃料高騰で観光バス｢月300～400万円負担増｣ 一般のガソリンスタンドに頼る可能性も… 軽油の納入量は3分の2に

修学旅行や社員旅行などの団体利用のほか、コロナ禍以降はインバウンド需要も伸びてきました。

ことしもGWにかけ、書き入れ時となりますが…



（西三交通 板倉富男取締役）

「1リットルあたり50円一気に上がった。今はちょっと落ち着いたが、それでもまだ（以前より）20～30円高い。（運転手に）少しでも燃費の良い走行を心がけてもらうしかない」

バスの燃料は軽油。ひと月で約70キロリットル必要です。その費用は、イラン攻撃前の1.5倍近くに増え、月300万円～400万円の負担増になったと言います。



（キャリア約30年 バス運転手）

Q.これほど軽油価格が上がったことは？

「ないですね。自分たちの給料を考えると、もう少し下がってくれればありがたい」

「用意できない」軽油の納入は“3分の2”に

さらに…



（板倉取締役）

「こちらは社内のスタンド。帰ってきた後に、ここで給油する」

燃料販売店から、必要な分を直接購入し自社の設備で給油している西三交通。しかし、納入を減らす連絡が7日に入ったばかりです。



（板倉取締役）

「今までは18キロリットルを1回あたり納入してもらっていた。その数量は用意できないということで、3分の2くらいの数量になる」

一般のガソリンスタンドに頼る可能性も…

バスの運行にすぐ影響が出ることはありませんが、軽油の仕入れが不安定になれば、一般のガソリンスタンドでの給油に頼る可能性もあり、さらなるコスト増が気がかりです。



（板倉取締役）

「価格が上がるのは仕方ない。ないというのが一番困る。走れないので仕事ができない。（販売店には軽油を）切らさないように、なんとかしてもらっている感じ。早く元に戻るのを願うだけ」