わんことにゃんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で万回再生を突破し、「戦意が行方不明になってて草」「すん…って大人しくなるの草」「笑いすぎてお腹痛いw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫のことが大好きすぎる犬→愛が溢れて『チューをした』結果…思わず吹き出す攻防戦】

戦いを挑むのが日課！？

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」の投稿主さんは、柴犬の『もも』ちゃん、猫の『天（てん）』ちゃん・『空(くう)』ちゃん・『月(るな)』ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、ももちゃんと空ちゃんの「ある日課」について。末っ子の月ちゃんが家族になる前のワンシーンです。

ももちゃんと猫たちは、とても相性がいいのだそう。毎晩一緒に寝ているというほど、仲良しなのだといいます。キジトラの空ちゃんは、ももちゃんに乗っかられても怒らないとか。

そんな空ちゃんですが、毎朝ももちゃんに戦いを挑むのが日課になっているそうです。自分よりも大きいももちゃんを前にして、噛みついたり猫パンチしたりと猛攻撃を仕掛けるといいます。

戦意喪失する姿に爆笑♪

一方、ももちゃんも空ちゃんとのワンプロが大好き。体を張って攻撃してくる空ちゃんに負けじと、立ち上がったり噛みつき返したりしているそうです。

しかし、空ちゃんが瞬時に戦意喪失してしまう瞬間があります。それは、ももちゃんがキスをする瞬間なのだとか！空ちゃんへの愛が溢れたももちゃんは、空ちゃんの肩に手を回して口をペロペロ舐めるのだとか。空ちゃんは、なぜだかももちゃんからのキスで固まってしまうそうです。

落差を楽しみながらワンプロ

キスされると一瞬で大人しくなる空ちゃんですが、しばらくすると自分から攻撃を仕掛けて戦闘再開。再び激しく戦うものの、キスをされるとやっぱり大人しくなってしまうのだとか…！

やんちゃな空ちゃんも、愛情溢れるキスには骨抜きになってしまうのかもしれません。しかし、少しだけ「勝ちたい」という欲が強いのか、何度キスされても攻撃をやめないといいます。2匹の間では、そんな落差も遊びの一環なのかもしれませんね。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「突然のラブタイムじわる」「大いなる世界平和のヒントですね」などのさまざまなコメントが寄せられています。

ももちゃん・天ちゃん・空ちゃん・月ちゃんの仲睦まじい姿は、YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。