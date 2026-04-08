大谷が先制打…山本が7回途中1失点で2勝目

【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）

ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に4-1で勝利して5連勝を飾った。大谷翔平投手が先制打を放ち、山本由伸投手が6回0/3で97球を投げて5安打1失点、6奪三振1四球だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷のアクシデントについて言及した。

大谷は初回先頭で四球で出塁し、2009年のイチロー氏（マリナーズ）が樹立した日本選手の連続試合出塁記録まであと「1」とした。そして0-0で迎えた3回無死一、三塁の第2打席、カウント1-0からガウスマンの低め直球を強振。打球初速105.2マイル（約169.3キロ）、飛距離（約109.42メートル）、角度22度のフェンス直撃単打で先制点をもたらした。

しかし5回の第3打席でヒヤリとする場面があった。相手捕手のバレンズエラが一塁走者のフリーランドに牽制すると、送球した右手が大谷の左腕付近に当たった。大谷も声を上げて驚き、トレーナーが駆け寄って騒然とした。プレーを続行して右飛に終わると、ベンチ内では左腕を揉んで気にする素振りを見せていた。

大谷は8日（同9日）に今季2度目の先発登板が予定されている。状態が懸念されるが、指揮官は「彼はイライラしたりするときは、あまりしゃべらない。だから、私としてはとにかく（当たったのが）左腕で良かったよ」とホッとした様子。続けて「彼は明日（の登板）は大丈夫だ」と軽傷を強調した。（Full-Count編集部）