「大きな課題」27歳日本人DFが超名門を半年で退団か 地元メディアは戦々恐々「クラブにとって大損失となる恐れ」
膝の故障から復活し、今冬にオランダの超名門アヤックスに加入した冨安健洋の去就が注目されている。
元々、半年契約を結んでいる27歳のDFは、今季限りでアムステルダムを去る可能性が低くないようだ。
オランダメディア『VOETBAL NIEUWS』は、オランダ３強のいわゆるボスマン選手の動向をまとめた記事の中で、こう報じている。
「アムステルダムでは、冬の補強で強化された守備陣の戦力を維持するという、大きな課題が経営陣に突きつけられている。DFのオレクサンドル ・ジンチェンコとトミヤスの契約は３か月以内に満了するため、クラブにとって大損失となる恐れがある」
同メディアとして、まだ万全の状態ではないものの、出場した試合ではクオリティの高さを見せつけているマルチDFを手放せば、小さくない穴になる可能性があると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
元々、半年契約を結んでいる27歳のDFは、今季限りでアムステルダムを去る可能性が低くないようだ。
オランダメディア『VOETBAL NIEUWS』は、オランダ３強のいわゆるボスマン選手の動向をまとめた記事の中で、こう報じている。
「アムステルダムでは、冬の補強で強化された守備陣の戦力を維持するという、大きな課題が経営陣に突きつけられている。DFのオレクサンドル ・ジンチェンコとトミヤスの契約は３か月以内に満了するため、クラブにとって大損失となる恐れがある」
同メディアとして、まだ万全の状態ではないものの、出場した試合ではクオリティの高さを見せつけているマルチDFを手放せば、小さくない穴になる可能性があると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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