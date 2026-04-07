国宝級イケメンランキングで「好きな歴代受賞者」ランキング！ 「目黒蓮」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」にランクインした芸能人を指します。
それでは、「国宝級イケメンランキングで好きな歴代受賞者」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんは、Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビュー。アイドルとして国民的な人気を獲得し、現在まで大活躍を続けています。
また、個人では数多くの人気ドラマや映画に出演。浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』が話題を集めており、4月には主演映画の『SAKAMOTO DAYS』が公開予定。ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も発表され、日本を代表する俳優として活躍中です。
誰もが認めるイケメンとして愛され、2023年には「国宝級イケメンランキング」で連続1位を果たし殿堂入りしました。
回答者からは、「イケメンなのはもちろんですが、テレビで観ているととてもおもしろくて性格も良さそう」（30代女性／熊本県）、「ドラマでの繊細な演技やステージでの圧倒的な華やかさなど、多方面で放つ輝きが唯一無二だから」（20代女性／東京都）、「顔に性格の良さも出ている」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、俳優の吉沢亮さんでした。2009年に開催されたオーディションで、審査員特別賞を受賞したことをキッカケに芸能界デビュー。2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で注目を集め、若手イケメン俳優としてブレークします。
これまで、『キングダム』『東京リベンジャーズ』などの大ヒット映画や、NHK大河ドラマ『青天を衝け』など、数多くの話題作に出演。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演し、主演映画の『国宝』では邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、国民的な人気を獲得しています。
そんな吉沢さんは、2019年に「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを達成しました。
回答者からは、「端正な顔立ちと透明感のある雰囲気が魅力で、どの角度から見ても整っている」（50代女性／愛知県）、「誰が見ても国宝級だとわかる美形」（20代女性／青森県）、「唯一無二のビジュアルだし、俳優としての演技力もあって魅力的」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」にランクインした芸能人を指します。
それでは、「国宝級イケメンランキングで好きな歴代受賞者」ランキングの結果を紹介します。
2位：目黒蓮／37票
2位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんは、Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビュー。アイドルとして国民的な人気を獲得し、現在まで大活躍を続けています。
また、個人では数多くの人気ドラマや映画に出演。浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』が話題を集めており、4月には主演映画の『SAKAMOTO DAYS』が公開予定。ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も発表され、日本を代表する俳優として活躍中です。
誰もが認めるイケメンとして愛され、2023年には「国宝級イケメンランキング」で連続1位を果たし殿堂入りしました。
回答者からは、「イケメンなのはもちろんですが、テレビで観ているととてもおもしろくて性格も良さそう」（30代女性／熊本県）、「ドラマでの繊細な演技やステージでの圧倒的な華やかさなど、多方面で放つ輝きが唯一無二だから」（20代女性／東京都）、「顔に性格の良さも出ている」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：吉沢亮／48票
1位に選ばれたのは、俳優の吉沢亮さんでした。2009年に開催されたオーディションで、審査員特別賞を受賞したことをキッカケに芸能界デビュー。2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で注目を集め、若手イケメン俳優としてブレークします。
これまで、『キングダム』『東京リベンジャーズ』などの大ヒット映画や、NHK大河ドラマ『青天を衝け』など、数多くの話題作に出演。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演し、主演映画の『国宝』では邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、国民的な人気を獲得しています。
そんな吉沢さんは、2019年に「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを達成しました。
回答者からは、「端正な顔立ちと透明感のある雰囲気が魅力で、どの角度から見ても整っている」（50代女性／愛知県）、「誰が見ても国宝級だとわかる美形」（20代女性／青森県）、「唯一無二のビジュアルだし、俳優としての演技力もあって魅力的」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)