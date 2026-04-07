買うべき？USJの3,500円“モンスター級”巨大ホットドッグを徹底レビュー！驚愕のサイズと味の評価は
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YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ25周年】高すぎ！？3500円モンスター級ホットドッグは食べる価値ある？【ユニバ】【アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～】」を公開した。USJで販売されている3,500円の巨大ホットドッグを実食し、その圧倒的なボリュームと価格に見合う価値があるのかを検証している。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念して登場した「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～」。3,500円という強気な価格設定のためか、注文時にはクルーから「本当によろしいんですね？」と念押しされる一幕も収められている。
商品を受け取ると、公式の35cmを超えるほどのサイズ感に「めちゃめちゃデカい！」と驚愕。ホットドッグには、アルトバイエルンや厚切りベーコンに加え、ナスやズッキーニなどのグリル野菜がたっぷりと乗っており、圧倒的な重量感を放っている。いざ実食すると、BBQソースとチェダーチーズのコクが具材と絶妙にマッチ。「ウマい！」と絶賛しつつも、あまりの太さとボリュームに一口目から先行きに不安を覚える様子を見せた。
なんとか1人で完食を果たし、気になるコストパフォーマンスについては吉野家の牛丼を引き合いに出し「7杯食える」と表現。決して安くはない価格だが、複数人でシェアすることやテーマパークでの思い出作りの一環と考えれば「思い出としての価値はある」と結論付けた。最終的なオススメ度は星4.7と高評価を付け、「実際美味しかった」と満足げに語り、価格以上の特別な体験ができる一品として太鼓判を押している。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念して登場した「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～」。3,500円という強気な価格設定のためか、注文時にはクルーから「本当によろしいんですね？」と念押しされる一幕も収められている。
商品を受け取ると、公式の35cmを超えるほどのサイズ感に「めちゃめちゃデカい！」と驚愕。ホットドッグには、アルトバイエルンや厚切りベーコンに加え、ナスやズッキーニなどのグリル野菜がたっぷりと乗っており、圧倒的な重量感を放っている。いざ実食すると、BBQソースとチェダーチーズのコクが具材と絶妙にマッチ。「ウマい！」と絶賛しつつも、あまりの太さとボリュームに一口目から先行きに不安を覚える様子を見せた。
なんとか1人で完食を果たし、気になるコストパフォーマンスについては吉野家の牛丼を引き合いに出し「7杯食える」と表現。決して安くはない価格だが、複数人でシェアすることやテーマパークでの思い出作りの一環と考えれば「思い出としての価値はある」と結論付けた。最終的なオススメ度は星4.7と高評価を付け、「実際美味しかった」と満足げに語り、価格以上の特別な体験ができる一品として太鼓判を押している。
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おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。