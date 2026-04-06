Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
サンワサプライ株式会社は、Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」を発売した。本製品は、本体背面のキックスタンド部分に直接取り付ける専用設計を採用している。Surfaceのデザイン性を損なうことなく、オフィスやコワーキングスペース、展示会での盗難リスクを最小限に抑える。
■Surface Pro 12インチ専用のセキュリティワイヤー
セキュリティスロットを搭載しないSurface Pro 12インチに対応した盗難防止用ワイヤー。ワンタッチで施錠可能なため、短時間の離席時や大量導入の場合でも、スムーズに設置ができる。
■取り付け、取り外しが簡単にできる
錠をSurface Pro 12インチのキックスタンドへ差し込み、ボタンを押すだけで取り付けできる。
■角度調整機能付きで取り回しがしやすい
錠は角度調整できるため、ワイヤーの位置を調整しやすくなっている。
■企業・公共施設でも安心して使える
ワイヤーをテーブルの脚や柱などに、しっかりと巻きつけることで盗難の防止になる。公共の場でも、安心して使用できる。
■管理しやすい一体型の錠前＆ワイヤー
一体型なので、鍵を紛失するリスクが大幅に減少する。
■機器を傷つけないコーティング
ワイヤーの表面には、ビニールコーティングが施されているので、使用時に機器にぶつかっても傷つける心配がない。
■安心して挟める保護テープ
錠のSurfaceを挟む部分の上下に、保護テープが付いているので、機器を傷付けない。
■Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■セキュリティに関連した記事を読む
・医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
・分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
・センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
・ソーラー充電＆配線不要！スマホで見守る高画質500万画素の屋外防犯カメラ
・コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー
■Surface Pro 12インチ専用のセキュリティワイヤー
セキュリティスロットを搭載しないSurface Pro 12インチに対応した盗難防止用ワイヤー。ワンタッチで施錠可能なため、短時間の離席時や大量導入の場合でも、スムーズに設置ができる。
■取り付け、取り外しが簡単にできる
錠をSurface Pro 12インチのキックスタンドへ差し込み、ボタンを押すだけで取り付けできる。
■角度調整機能付きで取り回しがしやすい
錠は角度調整できるため、ワイヤーの位置を調整しやすくなっている。
■企業・公共施設でも安心して使える
ワイヤーをテーブルの脚や柱などに、しっかりと巻きつけることで盗難の防止になる。公共の場でも、安心して使用できる。
■管理しやすい一体型の錠前＆ワイヤー
一体型なので、鍵を紛失するリスクが大幅に減少する。
■機器を傷つけないコーティング
ワイヤーの表面には、ビニールコーティングが施されているので、使用時に機器にぶつかっても傷つける心配がない。
■安心して挟める保護テープ
錠のSurfaceを挟む部分の上下に、保護テープが付いているので、機器を傷付けない。
■Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■セキュリティに関連した記事を読む
・医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
・分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
・センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
・ソーラー充電＆配線不要！スマホで見守る高画質500万画素の屋外防犯カメラ
・コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー