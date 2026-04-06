今田美桜、ミニスカショットにファン熱狂「言葉を失うほどの可愛さ」「まさに天使」
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の今田美桜が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】29歳朝ドラ女優「まさに天使」膝上ミニスカで美脚スラリ
今田は「たのしかった日」「ありがとう〜」とつづり、全身ショットを投稿。白のノースリーブトップスにネイビーブルーと白のレースがあしらわれたミニスカート、オープントゥパンプスを合わせた美しい脚が際立つ上品なスタイルを披露している。
また、ドット柄のミディドレスに身を包み、笑顔を見せるショットなども載せている。
この投稿は「まさに天使」「美の破壊力すごい」「言葉を失うほどの可愛さ」「最高すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラ女優「まさに天使」膝上ミニスカで美脚スラリ
◆今田美桜、美脚輝くミニスカ姿披露
今田は「たのしかった日」「ありがとう〜」とつづり、全身ショットを投稿。白のノースリーブトップスにネイビーブルーと白のレースがあしらわれたミニスカート、オープントゥパンプスを合わせた美しい脚が際立つ上品なスタイルを披露している。
また、ドット柄のミディドレスに身を包み、笑顔を見せるショットなども載せている。
◆今田美桜の投稿に「美の破壊力すごい」と反響
この投稿は「まさに天使」「美の破壊力すごい」「言葉を失うほどの可愛さ」「最高すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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