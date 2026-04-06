着るだけで、おしゃれ上級者！【しまむら】トレンド感抜群♡「春トップス」

春の陽気を感じるようになり、服装も軽めのものに少しずつシフトする頃。いつものコーデを旬顔にアップデートするなら、上級者見えが狙えるトップスを取り入れてみて。【しまむら】からは、トレンドの素材やカラーを取り入れた「春トップス」が続々と登場中。今回は、デイリーに着まわしやすいシアートップスとカーディガンをピックアップしました。

甘めのデザインが今っぽいドット柄トップス

【しまむら】「シアードットトップス」\1,089（税込）

レトロなアイテムが注目を集めている今シーズン。小さめドットのトップスは、着るだけで旬顔スタイルが完成しそう。ほんのりと肌が透けるシアー素材も、季節感アップのポイントに。袖口と裾はさり気なくフリルになっており、コーデに華やぎを添えてくれます。フレアスカートと合わせてフェミニンに仕上げたり、ジーンズやスウェットパンツでカジュアルに落とし込むのも◎

トレンドカラーを揃えたきれいめカーデ

【しまむら】「ムジリブVネックカーディガン」\1,639（税込）

温度調節が難しい季節の変わり目に便利なのが、サッと羽織れるカーディガン。ネイビー・レッド・ホワイトという今季のトレンドカラーを揃えており、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。上品なゴールド色のボタンも、大人のきれい見えをサポート。すっきりとしたリブ素材で、幅広いボトムスと好バランスに着こなせそうです。1,000円台というお手頃価格なので、イロチ買いするのもありかも。

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writer：Emika.M