クロミとウサハナがロゼットゴマージュとコラボ♡可愛すぎる限定ピーリング登場

毎日のスキンケアをもっと楽しくしたい方に♡ロングセラーの角質ケアアイテムから、クロミとウサハナの限定デザインが登場しました。見た目の可愛さはもちろん、つるつる肌へ導く実力派のケアアイテムとしても人気。使うたびに気分が上がる特別な一本で、毎日のケア時間を心地よく彩ってみてください♪

ポップで可愛い限定パッケージ



今回のコラボは、どこか懐かしい平成レトロな雰囲気が魅力。ギンガムチェックにパイピング風デザインを組み合わせ、クロミとウサハナそれぞれの個性が引き立つ仕上がりです。

クロミはネイビー×パープル、ウサハナはイエロー×オレンジのカラーリングで、見ているだけでも楽しくなるようなデザイン。洗面台に置くだけで気分が明るくなるのも嬉しいポイントです。

SK-II母の日ギフト♡人気スキンケアで贅沢ケア時間

30秒で叶うつるつる肌



ロゼットゴマージュは、古い角質をやさしく絡めとるピーリングジェル。肌になじませるとポロポロとした感触で不要な角質をオフし、なめらかな肌へ導きます。

約30秒でケアできる手軽さも魅力で、忙しい日でも取り入れやすいアイテムです。

クロミデザインの「クリアピール」は、炭2やAHA3、海泥エキス4を配合し、毛穴汚れやざらつきが気になる方におすすめ。

ウサハナデザインの「ブライトピール」は、ビタミンC誘導体5とフルーツ酸でくすみをケアし、透明感のある肌へ整えます。

プチプラで続けやすい



容量は各120g、価格は550円（税込）と手に取りやすいのも魅力。毎日のケアに気軽に取り入れられるので、スキンケア初心者の方にもおすすめです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックが◎。

可愛く楽しく美肌ケア♡



クロミとウサハナの限定デザインは、見た目も使い心地も楽しめる特別なスキンケアアイテム♡可愛さに癒されながら、しっかり角質ケアできるのが魅力です。

日常にちょっとしたときめきをプラスして、つるんとした素肌を目指してみてくださいね♪