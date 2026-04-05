爪切りが苦手な猫さんは、爪が切られることを敏感に察知して…。猫さんは必死に怒っていますが、そんな姿も可愛いと大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で42万表示を突破し、「い～やだぁ～！って言ってますねwww」「いや～って可愛いですね♡」「そろそろ喋りだしそうw」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫の爪が伸びていないか確認するため『爪見せて』と言った結果…『可愛すぎる反応』】

爪切り、断固拒否！

Xアカウント「まそっぷ」に投稿されたのは、爪を切られると分かった時の猫さんの様子。飼い主さんいわく、猫さんは爪切りが苦手で、切られると分かると怒った様子を見せることがあるといいます。

ある日、猫さんの爪が伸びていないか確認するため、飼い主さんは「爪を見せてね」と声をかけたそうです。すると猫さんはすぐさま「爪を切られる…！」と察知したのか、“や～だ～”と聞こえるような鳴き声でお怒りモードに。苦手なことをするのは、猫さんにとってやっぱり嫌ですよね…！

飼い主さんを睨みつけるようにして、「爪切り断固拒否！」の姿勢を見せてきたという猫さん。完全に怒っているのですが、あまりにも声が可愛すぎて迫力がありません。そんな姿を見て、飼い主さんも「嫌だという意思表示がとてもうまくて可愛い」と思ったのだとか。やっぱり猫さんは怒っていても可愛くて癒やされますよね！

怒っていても可愛すぎる猫さんと、そんな猫さんにメロメロになる飼い主さん。2人の間に強い信頼関係が築かれているのが伝わってきて、見ているだけで幸せな気分になります。どんな表情をしていても、ただただ可愛い猫さんなのでした。

猫さんが怒る様子が可愛いとXで大反響

猫さんが爪切りを断固拒否する様子には、「ふんーっ、って言うのが怒ってるのが分かりますね笑」「爪切りって単語、ちゃんと理解してる顔してる」「めっちゃ意思表示してる 可愛すぎる！」「可愛い。ねこはみんな可愛い。ねこは癒し。」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「まそっぷ」では、猫さんがブちぎれている姿だけでなく、可愛い瞳で見つめてくる姿なども投稿されており、そのギャップにキュンとしますよ！

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「まそっぷ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。