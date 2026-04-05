元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が、4日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。夫で巨人の野上亮磨コーチ(38）とは「胃袋をつかんで結婚できた」と明かした。

明石家さんまから「自画自賛できるのは？」と聞かれた石川は「私は料理が大好きで、得意になりました」と答えた。「昔からじゃなく？」と聞かれ「昔からじゃなく、旦那さんに出会ってから料理を勉強して。最初はやっぱり、自分でもおいしくできないなあなんて思いながら作って…」と続けた。

さんまが「野球選手やから、カロリーの計算とかもせなあかんのやろ？」と言うと「投げた後は豚肉がいいとか、投げる前日は軽めのおうどんとか、お米よりもパスタとかうどんの消化の良いものがいいとか。勉強しながら、自分でもどんどん料理が好きになって、で、胃袋つかんで結婚できた」と明かした。

さんまが「結婚してから胃袋つかんだんとちゃうのか？付き合っている時にもうつかんでいたのか？」と驚くと「はい。4年お付き合いしていたので」と答え「勉強したんですけど、これから子供も大きくなるにつれて、スポーツとかやるのに、もう一回勉強しようかなと思っていて」と語った。

石川は2017年3月13日に当時西武の野上亮磨氏と結婚。18年4月に第1子男児、20年1月に第2子男児を出産した。