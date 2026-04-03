ドラマ版『アマデウス』日本語吹替版キャストに小野田龍之介＆山寺宏一が決定

U-NEXT（ユーネクスト）にて、数々の賞に輝くピーター・シェーファーの傑作戯曲を現代の感性で大胆に再構築した、最新ドラマシリーズ『アマデウス』が、2026年4月17日（金）より独占配信されることが公開された。

伝説の戯曲を現代にアップデートし全5話で描かれる新解釈の『アマデウス』

ピーター・シェーファーの舞台劇を原作に、ジョー・バートン（『ブラック・ダヴ』『Giri / Haji』『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え！』）が大胆に脚色。歴史上最も象徴的な作曲家の一人であり、18世紀のロックスター的な天才演奏家でもあったヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの、彗星のごとき台頭と神話的な没落を全5話で描く。

活気あふれる18世紀ウィーン。もはや神童ではなく、創造の自由を渇望する25歳のアマデウスは、二人の重要人物と出会う。一人は、彼を献身的に支える未来の妻コンスタンツェ・ウェーバー。そしてもう一人は、敬虔な宮廷作曲家アントニオ・サリエリだ。

自らの心の闇や保守的な宮廷からの懐疑の目に晒されながらも、アマデウスの才能は花開いていく。その圧倒的な「神からの贈り物」を目の当たりにしたサリエリは、自らの才能、名誉、そして神への信仰のすべてを脅かす彼の存在に、激しい苦悩を募らせていく。

サリエリは彼を陥れることを誓い、ライバル関係から始まった二人の対峙は、30年にも及ぶ個人的な執着へと変貌する。物語は衝撃の「殺人の告白」、そして自らをモーツァルトの遺産に永遠に刻み込もうとする、絶望的な試みへと結実していく。

モーツァルト役に声優初挑戦の小野田龍之介！念願のサリエリ役に山寺宏一

本作の日本語吹替版では、主役のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト役を、ミュージカル界の第一線で活躍する小野田龍之介、アントニオ・サリエリ役を、日本を代表する声優・山寺宏一が務める。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト（演：ウィル・シャープ／吹替：小野田龍之介）

登場人物キャスト／日本語吹き替え声優ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトウィル・シャープ（小野田龍之介）アントニオ・サリエリポール・ベタニー（山寺宏一）コンスタンツェ・モーツァルトガブリエル・クリーヴィ（庄司宇芽香）皇帝ヨーゼフ2世ロリー・キニア（関口雄吾）

日本にルーツを持ち、世界的に活躍するウィル・シャープ（『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』）が演じるのは、100年に一人の天才だ。その圧倒的な才能と破天荒さゆえに、ウィーンの荒波のなかで次第にすべてを失っていく一人の青年の姿を、生々しく体現する。

【小野田龍之介のコメント】

「声優初挑戦としては非常にハードルの高い作品でしたが、それ以上に没入感のある素晴らしいドラマでした。普段、俳優として活動している自分にとっても、演じ方として通じる部分が非常に多く、その世界に没入して演じさせていただきました。本当に楽しく、感謝の気持ちでいっぱいです。」

アントニオ・サリエリ（演：ポール・ベタニー／吹替：山寺宏一）

ポール・ベタニー（『ワンダヴィジョン』）が、毎日5時間半に及ぶ特殊メイクを経て老境の姿までを怪演する。宮廷作曲家として地位を築きながらも、モーツァルトの圧倒的な才能への嫉妬に狂わされていく男の執念を描き出す。

【山寺宏一のコメント】

「『アマデウス』の物語が大好きで、いつかサリエリを演じてみたいと密かに願っていました。今回その夢が叶い、本当に嬉しいです。演じられるポール・ベタニーさんが凄まじい演技をされており、私自身も「声優をやっていて本当に良かった、幸せだ」と思いながら演じさせていただきました。」

18世紀の豪華絢爛な世界観と21世紀のエネルギッシュな感性が融合

本作の脚本を手掛けるのは、日本を舞台にしたドラマ『Giri/Haji』で高い評価を得たジョー・バートン。現代的でエネルギッシュな台詞回しを採用し、18世紀ウィーンを再現した豪華絢爛なセットと衣装で視覚を圧倒しながらも、猛暑のなかで汗だくになり、生活の重圧に喘ぎながらも音楽を紡ぐ、より人間に近いモーツァルト像を提示する。

さらに音楽面では、モーツァルトの名曲群に加え、グラミー賞受賞バンド「ザ・ナショナル」のブライス・デスナーによる書き下ろしスコアが融合。伝統的なクラシックの枠を超えた、エネルギッシュで挑発的な響きが、物語の心理サスペンスとしての側面をより一層際立たせている。

ドラマ版『アマデウス』配信情報

『アマデウス』はU-NEXTにて2026年4月17日（金）全5話一挙独占配信（字幕版・吹替版）。

（海外ドラマNAVI）

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