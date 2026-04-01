W杯を見据える堂安律、イングランド撃破に手応えも「もう一度やっても勝てるクオリティに」

🙌鎌田大地のスペシャルパス🙌#鎌田大地 のサイドチェンジは

堂安律にドンピシャリ🎯



そのままゴールを狙うも

ピックフォードに阻まれる🧤



⚽️ 国際親善試合

⚔️ 日本 v イングランド

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