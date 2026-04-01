目を開けて寝るスタイルの子猫ちゃん！ 眠くても遊びに誘ってくる妹猫を前に“強制シャットダウン”で対抗する

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『保護子猫恒例！珍妙寝落ち電池切れ』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子になり落ち着いた頃、また新たな子猫たちが保護預かりでやってきました。

白黒と三毛の兄妹子猫を保護預かりした投稿者のねこかますさん。

当初は警戒を示していた子猫たちですが、猫レスリングをしたりとすっかりねこかますさん宅に落ち着きました。体重も500gを越えて極めて順調です。

三毛猫の胡晴（こはる）ちゃんに追い詰められた白黒猫の虔燈（けんと）ちゃん。ねこかますさんの膝上へと逃げ込んでくる懐きっぷりです。

負けてばかりはいられない虔燈ちゃん。物陰から一気に飛び出し、優勢になりました。

すると今度は胡晴ちゃんがねこかますさんの膝上へ。すぐに懐いた虔燈ちゃんに対し警戒の強かった胡晴ちゃんですが、すっかりねこかますさんが安全基地になっているようです。

その後も元気に遊ぶ2匹の子猫たち。

遊んで電池切れになると膝上へ。これはもう眠いの合図なのだそうです。

ところがきょうだいの場合、片方が元気だとそのまま遊びが続いてしまいます。

こうして単独で電池切れになることもあれば……

強制シャットダウンで珍妙に寝落ちすることも子猫あるあるとのこと。

すごく眠たいはずですが、目を見開いて眠気に抵抗するのもあるあるですね。

他の寝落ちのパターンとしては、こうして遊んでムキ――ッとなっていても……

服を噛んだまま寝落ちするなんてことも。

そして虔燈ちゃん。目を開けて抵抗したまま眠っているのですが、ここまで来ると胡晴ちゃんも起こさないのだとか。

しかし膝上で電池切れのときはちょっかいを出されてしまいます。

そのため眠りの基本は仲良く寝落ちすること。

こうして仲良く眠るまでを見守るのが、子猫ケアなのだそうです。

子猫たちの寝落ちパターンに興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。猫レスリングも元気いっぱいで可愛らしいです。

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