「プレミアのクラブよ、彼のクオリティを見たか」イングランドを翻弄した13番、W杯に南野拓実が間に合っても…ベンチに置いておくのはもったいない
［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー
もし故障離脱中の南野拓実が北中米ワールドカップに間に合わなくても、この男がいればカバーしてくれるのではないか。いや、むしろ南野が戻ってきてもベンチに置いておくのはもったいない。そう思わせてくれるほど、イングランド戦の中村敬斗は圧巻だった。
日本代表は現地３月31日、ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと対戦。23分に見事な連係から三笘薫が先制点を奪うと、その後も防戦一方になることなくチャンスを創出し、終盤は粘り強い守備で１点を守りきり、聖地で歴史的勝利を挙げた。
この試合で、三笘の決勝点をアシストしたのが左ウイングバックで先発した中村だった。左サイドから持ち込み、絶妙のタイミングでグラウンダーのパスを供給。最高のお膳立てだった。
試合開始直後にも、果敢な突破でチャンスを作り出した背番号13は、後半にも巧みなフェイントから決定的なシュートを放つなど、イングランドを翻弄。とにかくキレていた。
守備でもよく戻って奮闘し、一度、マークが曖昧になってところでピンチを招いたシーンがあった以外は、左サイドを死守した。
中村の左ウイングバック、三笘の左シャドーがここまで機能するなら、本大会でも使わない手はないだろう。
正直、このレベルの選手がフランス２部でプレーしているのは、イングランド側から見ても驚きだろう。
「プレミアのクラブよ、彼のクオリティを見たか」
思わず、そう言ってしまいたくなった。この一戦だけで、プレミアクラブの関心は間違いなく高まるだろう。その市場価値は、Ｗ杯後に、とんでもない額になっているかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】中村の絶妙アシスト→三笘の鮮烈決勝弾
もし故障離脱中の南野拓実が北中米ワールドカップに間に合わなくても、この男がいればカバーしてくれるのではないか。いや、むしろ南野が戻ってきてもベンチに置いておくのはもったいない。そう思わせてくれるほど、イングランド戦の中村敬斗は圧巻だった。
日本代表は現地３月31日、ウェンブリー・スタジアムでFIFAランキング４位の強豪イングランドと対戦。23分に見事な連係から三笘薫が先制点を奪うと、その後も防戦一方になることなくチャンスを創出し、終盤は粘り強い守備で１点を守りきり、聖地で歴史的勝利を挙げた。
試合開始直後にも、果敢な突破でチャンスを作り出した背番号13は、後半にも巧みなフェイントから決定的なシュートを放つなど、イングランドを翻弄。とにかくキレていた。
守備でもよく戻って奮闘し、一度、マークが曖昧になってところでピンチを招いたシーンがあった以外は、左サイドを死守した。
中村の左ウイングバック、三笘の左シャドーがここまで機能するなら、本大会でも使わない手はないだろう。
正直、このレベルの選手がフランス２部でプレーしているのは、イングランド側から見ても驚きだろう。
「プレミアのクラブよ、彼のクオリティを見たか」
思わず、そう言ってしまいたくなった。この一戦だけで、プレミアクラブの関心は間違いなく高まるだろう。その市場価値は、Ｗ杯後に、とんでもない額になっているかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】中村の絶妙アシスト→三笘の鮮烈決勝弾