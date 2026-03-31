「それ、全部つながってる…」不倫中の男性に見られる“あるある行動”
なんとなく違和感があるけど決定的な証拠はない。それでも不倫中の男性は日常行動がどこか変化しているものです。そして、その行動変化を並べてみると、１本の線として結びついていきます。
急に“スマホとの距離”が変わる
今まで無造作に置いていたスマホを、なぜか裏返して置くようになる。トイレやお風呂にも必ず持っていく。通知が見えない設定に変わる。ひとつひとつは小さな変化でも、“見られたくないものがある行動”として共通しています。
生活の一部だけ急に変わる
服装や髪型、香水など、今まであまり気にしていなかった部分に、急に意識が向き始めます。全体が変わるわけではなく“一部だけ”だったとしても、その不自然さが違和感として残るはずです。
優しさと距離感がちぐはぐになる
急に優しくなる日があると思えば、次の日はそっけない。会話の温度にムラが出る。こうした行動が出るのは、気持ちが揺れているというより、“関係を分けている”状態だからでしょう。家庭と外の関係を行き来することで、態度にズレが生まれます。
どれも一つだけなら、よくある変化。でも、いくつか重なるとなるときっと偶然ではありません。これらのサインに気づいたあと、どう向き合うか？それが状況の分かれ目になるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「最近、会話してないかも」夫の不倫が始まる前に見られる“定番サイン”