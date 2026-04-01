タレントのＹＯＵが１日、ＮＨＫ「あさイチ」で自己紹介し、スタジオをアッと驚かせた。

この日の「あさイチ」は、「言語化トレ！」と題し、きちんと言葉にして思いを相手に伝える方法などを紹介。最初にゲストのＹＯＵ、岸井ゆきの、鈴木奈穂子アナが１５秒で自己紹介をすることになった。

トップバッターのＹＯＵは「私は実は…松岡と申します。よろしくお願いします」と言い、スタジオはザワザワ。「そうなんですか？」「初耳」「すごい」などの声が上がった。

このコーナーの進行を務めた浅井理アナウンサーも「びっくりしました」と言うと、ＹＯＵは「最初に相手をびっくりさせて、後はどうでもよくするという戦法です」とニヤリ。浅井アナは「引きつけられました」というとＹＯＵは「グッと一点で引きつけておくと、後の評価はフワッとなる。ごまかせます」。華丸が「『実は』っていうのがキーワード？」と聞くとＹＯＵは「そうですね。私は使いやすい。名字がないので」と話した。

ゲストの文芸評論家・三宅香帆氏は、ＹＯＵの自己紹介に「びっくりさせるということにびっくりした。凄すぎる」というと、ＹＯＵは「年齢のせいでしょうか、恥ずかしいことなないです」と笑っていた。