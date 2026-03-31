Everlastが、新曲「Stones」をリリースした。

（関連：【映像あり】Everlast、今夏リリース予定のニューアルバム『Embers to Ashes』より新曲「Stones」リリース）

Everlastは、アメリカ西海岸サンフェルナンド・ヴァレー出身のラッパー／シンガーソングライター。ヒップホップグループ House of Painのメンバーとしても知られ、ソロ転向後はCarlos Santanaとの共演曲「Put Your Lights On」でグラミー賞を受賞している。

本作は、Thirty TigersとRegime Music Groupによる初のリリースで、サザンカルチャーを背負うクロスオーバー型ラッパーのYelawolfがプロデュースを手がけている。今夏リリース予定のニューアルバム『Embers to Ashes』に先がけた先行シングルだ。

責任や後悔、そして自己嫌悪から癒しと赦しへと向かう心の旅をテーマにした、Everlastらしい内省的でパーソナルな楽曲となっており、生々しくも誠実な歌詞と重厚なサウンドで、人それぞれの人生に共通する葛藤や感情を描き出している。

（文＝リアルサウンド編集部）