美味しそうなのみーーーっけ♡【ファミマ】ティータイム華やぐ「新作スイーツ」

【ファミリーマート】と【ピエール・エルメ アンソロジー】のコラボスイーツ。これまで3度にわたって販売されてきた、大人気コラボスイーツの第4弾が3月17日より販売中です。そこで今回は、ティータイムが華やぐ注目の「新作スイーツ」を紹介します。

コンビニスイーツであることを忘れる高級感

第4弾のコラボでは、2種類のスイーツを発売。「ザ・タルト チョコレート & コーヒー」は、チョコレートガナッシュとコーヒークリームの2層仕立てとなっています。飾らずシンプルに仕上げられたビジュアルが高級感を放っており、上品なティータイムを楽しめそう。チョコレートの甘さとコーヒーの苦味が両方味わえる、大人向けのスイーツです。

毎回大人気のスイーツは新しいフレーバーで

第1弾、第2弾で登場した「マカロン サンド」が新たなフレーバーで再登場。今回は、イチゴ & バニラとスタンダードな組み合わせになっています。マカロンの間には、バニラソース入りいちごホイップをサンド。いちごの甘酸っぱさとバニラの甘さが、バランス良く味わえそうです。

見逃せない新商品はここにも！

ファミマ限定で販売されている「冷やして食べるくりーむメロンパン カスタードプリン風」も、見逃せない新商品。冷やして食べる「くりーむパン」で人気の【八天堂】とのコラボ商品となっており、今回はメロンパン × カスタードプリンという豪華な組み合わせです。@sujiemonさんが「まるっと全部がプリンそのもの」と絶賛する、カスタードクリームとカラメルフィリングにも注目。

コラボはほかにも

ファミマでは、ベルギーを代表するショコラティエ【ピエール マルコリーニ】ともコラボ。「ショコラと洋梨のクレープ」は、バニラ風味の洋梨 × ショコラクリーム × 焦がしバターと、コンビニスイーツとは思えない高級感漂う組み合わせを味わえます。いつものティータイムがご褒美に変わる、贅沢なひとときを体験できるはず。

驚くようなクオリティの高さが魅力の【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。どれを選んでも大当たりしそうなので、全て見逃さずにチェックしておきたいところ。気になるスイーツを選んで、ぜひ華やかなティータイムを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@masaki_19740913様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる