元「KAT-TUN」で歌手・俳優の赤西仁（41）が、3月28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」にゲスト出演。MCのお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）、俳優・満島真之介（36）とともにドライブ旅で立ち寄った、バスケットボールのトレーニング施設でのフリースロー対決で、モテについて語ったシーンが物議を醸している。

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「使用料の支払いをかけた勝負で、バスケ経験者の満島さんが一抜け。赤西さんと兼近さんの一騎打ちで、赤西さんが勝利しましたが、番組内で彼は終始“王様”的な態度でMCの2人が気を使っているのが見て取れました。ゲームを終えて、赤西さんが『こんなにゲストが不利なスポーツで対決する番組、ある？』と指摘し、満島さんに対しても『あれはモテるよ。いいな。彼女欲しいなあ』と語る姿は冗談とも受け取れない態度……ファンからは、バツイチ子持ちのアラフォーでモテにこだわる姿勢にも厳しい声が上がっていました」（スポーツ紙芸能担当記者）

当然、ファンが過剰反応を示したのは「彼女欲しいなあ」発言だ。赤西は、25年5月に「女性セブン」に女優の広瀬アリス（31）との熱愛を報じられている。それだけに《別れたことを匂わせている？》《ロレックスおろそいって最近Xで見たのに》《敢えてのこの発言で逆に交際続行を確信した》などと、改めて2人の関係性に注目が集まっている。

ちなみに2人は最近におわせ疑惑を指摘されたばかりで、くしくも広瀬が大炎上した“推しの結婚”発言につながる3月18日の投稿に添えられた広瀬の手首に巻かれた高級時計の写真が、赤西が元日にインスタグラムでアップした投稿に写った腕時計と同じモデルではないかと話題になったのだ。

「600万円以上する“お揃い腕時計”とみられています。さらに広瀬さんの“推しの結婚”発言が重なり、結婚への布石と捉える向きがある。ファンも『彼女欲しい』発言の真意にはヤキモキしているようです。ただ、芸能関係者の間では、交際は順調で、発言の数々は赤西さんのパフォーマンスとみられています。広瀬さんと撮られた際、一部報道に反論はしていますが、交際自体は否定していません。赤西さんは前妻の黒木メイサさんとの交際時も堂々とデートしており、恋愛を隠すキャラではない。でも広瀬さんとの交際は否定こそしていないが、うやむやにしているのは自身の“アイドル業”への兼ね合いでしょう。元ジャニーズ出身のソロ歌手としては活動がパッとしない上、テレビ向きでもないから活動の幅は限られています。広瀬さんとの交際で離れたファンも多いですから……背に腹は代えられない状況であるとみられています」（アイドル誌ライター）

かつてのイケメンアイドルもアラフォー。ファンをつなぎ留めるのも、ひと苦労か。

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