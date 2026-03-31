【独占コメント到着】ROCKプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」始動！伝説のボーカリスト・古市絢子が22年ぶりに復活

ROCKプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」が始動し、伝説のボーカリスト・古市絢子（ふるいちあやこ）が22年ぶりに復活することが明らかになった。

バンドプロジェクトは、「DREAM DIVER PROJECT」というユニット名で、このテーマソング「DREAM DIVER」を皮切りに、順次リリースをしていく予定だ。

そのメインボーカルとして、伝説のバンド・03のボーカリストの古市絢子が22年ぶりに復活を果たした。また、ドラムには、現カシオぺアのドラマーであり、日本最高レベルのドラマーである今井義頼（いまいよしのり）が参加。さらに国内外で数多く大物アーティストのサポートを務めている渋谷有希子（しぶたにゆきこ）のベースが加わり、強力なグルーブ感を生み出している。

サウンドクリエイターとして第一線で活躍している可憐（カレン・Karen）がギターとミキシングを担当し、サウンドはさらに重厚に仕上がった。

なお、このバンドのもとになるDREAM DIVERプロジェクトは、クロスメディア（出版、映像配信、音楽配信 その他）で、それぞれが関連し独立したオリジナルコンテンツを展開するもの。今回は第二弾として国内外で展開する。

今回は「DREAM DIVER」という曲名で、プロジェクト全体のテーマソングとして、楽曲配信、ダウンロードを各ミュージックストアで配信を開始するほか、YouTubeのDREAM DIVERチャンネルにて、生成AIアニメ「DREAM DIVER」のプロモーションビデオを兼ねた、2分強のミュージックビデオを同時公開した。

【古市絢子 コメント】

今回、縁があって、久々に皆さんに歌をお届けできることになりました。03時代から応援していただいているファンの皆様のみならず、幅広いロックを愛する方々にお届けできればと思っております。22年前から進化したシャウトが響き渡る、このプロジェクトの活動をぜひご堪能ください！