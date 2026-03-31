ウェスティンホテル東京の抹茶デザートビュッフェ。宇治抹茶や西尾抹茶を使った抹茶スイーツ約20種が食べ放題！
◆ウェスティンホテル東京の抹茶デザートビュッフェ。宇治抹茶や西尾抹茶を使った抹茶スイーツ約20種が食べ放題！
ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。
上質な京都の宇治抹茶や、愛知の西尾抹茶などを使用した抹茶デザートを約20種類もラインナップ。抹茶の芳醇な香りと繊細な苦みを活かした、初夏にふさわしい贅沢なスイーツを召し上がれ。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催
・ビュッフェの開催期間は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定
・京都の宇治抹茶や愛知の西尾抹茶などを使った抹茶デザートが約20種類並ぶ
・「抹茶スフレチーズケーキ」や抹茶ブリュレ、抹茶風味のマンゴープリンなど上質な抹茶の香りとほろ苦さが楽しめる
・日本庭園の情景をイメージした抹茶のティラミスは目にも美しい
日本の初夏を感じる目にも鮮やかな抹茶スイーツの数々
抹茶の心地よい苦みとレモンの香りが爽やかな「抹茶とレモンのタルト」をはじめ、意外な組み合わせが楽しい「抹茶のモンブラン オレオ添え」や、つるんとのど越しのいい「抹茶寒天 杏子の蜜漬けと黒豆」、上品な抹茶の香りと濃厚な味わいがふんわりと広がる「抹茶スフレチーズケーキ」など、初夏にぴったりな香り高い抹茶スイーツたちがビュッフェ台を彩る。
ブリュレやグラスデザートなど多彩なスイーツが勢揃い
また、特製クリームがたっぷりと詰め込まれた「抹茶のシュークリーム」や、トロピカルな果実感と抹茶の香りが重なる「マンゴープリン 抹茶風味のココナッツクリーム」、抹茶の緑とベリーの赤が目を惹く「赤いベリーと抹茶のトライフル」など、バラエティ豊かな品々が約20種類も用意される。芳醇な香りとほろ苦さが広がる「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」は、カリッと香ばしく焼きあげられたキャラメリゼの食感とともに、大人の味わいを楽しんで。
日本庭園に見立てたスイーツなどシェフの技が光る美しい逸品
このほかにも、フランスの伝統菓子を抹茶でアレンジした「抹茶のオペラ」や、野点の風景を思わせる「抹茶のティラミス 日本庭園風“枯山水”」など、ペストリーシェフが技と感性を注ぎ込んだ上質なスイーツの数々を楽しむことができる。
爽やかな緑と光に包まれる開放的な空間で、香り高い和の素材「抹茶」が織りなす奥深い世界に酔いしれて。
◆ビュッフェの会場は？
身体にも心にもそして地球にも優しいインターナショナル料理
ウェスティンが掲げるウェルビーイングのコンセプトを体現し、「都会のウェルネスホテル」を体感できるレストラン。目の前でカットされるローストミートがダイナミックなビュッフェをはじめ、人気のオリジナル担々麺や健康と環境に配慮したイートウェルメニュー、多国籍な料理まで、幅広いセレクションから心ゆくまで楽しんで。
ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。
上質な京都の宇治抹茶や、愛知の西尾抹茶などを使用した抹茶デザートを約20種類もラインナップ。抹茶の芳醇な香りと繊細な苦みを活かした、初夏にふさわしい贅沢なスイーツを召し上がれ。
・ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY 〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催
・ビュッフェの開催期間は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定
・京都の宇治抹茶や愛知の西尾抹茶などを使った抹茶デザートが約20種類並ぶ
・「抹茶スフレチーズケーキ」や抹茶ブリュレ、抹茶風味のマンゴープリンなど上質な抹茶の香りとほろ苦さが楽しめる
・日本庭園の情景をイメージした抹茶のティラミスは目にも美しい
日本の初夏を感じる目にも鮮やかな抹茶スイーツの数々
抹茶の心地よい苦みとレモンの香りが爽やかな「抹茶とレモンのタルト」をはじめ、意外な組み合わせが楽しい「抹茶のモンブラン オレオ添え」や、つるんとのど越しのいい「抹茶寒天 杏子の蜜漬けと黒豆」、上品な抹茶の香りと濃厚な味わいがふんわりと広がる「抹茶スフレチーズケーキ」など、初夏にぴったりな香り高い抹茶スイーツたちがビュッフェ台を彩る。
ブリュレやグラスデザートなど多彩なスイーツが勢揃い
また、特製クリームがたっぷりと詰め込まれた「抹茶のシュークリーム」や、トロピカルな果実感と抹茶の香りが重なる「マンゴープリン 抹茶風味のココナッツクリーム」、抹茶の緑とベリーの赤が目を惹く「赤いベリーと抹茶のトライフル」など、バラエティ豊かな品々が約20種類も用意される。芳醇な香りとほろ苦さが広がる「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」は、カリッと香ばしく焼きあげられたキャラメリゼの食感とともに、大人の味わいを楽しんで。
日本庭園に見立てたスイーツなどシェフの技が光る美しい逸品
このほかにも、フランスの伝統菓子を抹茶でアレンジした「抹茶のオペラ」や、野点の風景を思わせる「抹茶のティラミス 日本庭園風“枯山水”」など、ペストリーシェフが技と感性を注ぎ込んだ上質なスイーツの数々を楽しむことができる。
爽やかな緑と光に包まれる開放的な空間で、香り高い和の素材「抹茶」が織りなす奥深い世界に酔いしれて。
◆ビュッフェの会場は？
身体にも心にもそして地球にも優しいインターナショナル料理
ウェスティンが掲げるウェルビーイングのコンセプトを体現し、「都会のウェルネスホテル」を体感できるレストラン。目の前でカットされるローストミートがダイナミックなビュッフェをはじめ、人気のオリジナル担々麺や健康と環境に配慮したイートウェルメニュー、多国籍な料理まで、幅広いセレクションから心ゆくまで楽しんで。