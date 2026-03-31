「ミスドゴハン」に春夏メニューが登場！ 英国風ミートパイや豆乳の飲茶など全6種類
「ミスタードーナツ」は、4月1日（水）から、「ミートソースとマッシュポテトパイ」、「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」、「バターチキンカレーパイ」のパイ3種と、「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」、「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」、「柚子入り豆乳担々涼風麺」の飲茶3種を、全国の店舗で発売する。
【写真】飲茶も魅力的！ 「豆乳担々涼風麺」などメニュー一覧
■軽食やランチにぴったり
今回ミスドゴハンとして発売されるのは、ベースとなるパイ生地や、「ミスタードーナツ」の飲茶の看板メニューである汁そばでも使用している細麺に合わせ、具材とソース、スープにこだわった季節限定メニュー。
「ミートソースとマッシュポテトパイ」は、イギリスの伝統的な家庭料理をイメージした英国風ミートポテトパイで、トマトペーストと牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせている。
また、フランス生まれのクロックムッシュをイメージした「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」や、インド北部発祥のバターチキンカレーをアレンジした「バターチキンカレーパイ」も用意され、軽食に最適な商品がそろう。
一方、飲茶からは鶏もも肉の具材感が食べ応えのある一杯の「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」が登場。かつおと昆布だしの和風スープに、かぼすの風味と大根のみぞれおろしでさっぱりとした口当たりに仕上げている。
さらに、トマトレモンスープを使用したさわやかな洋風仕立ての「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」や、濃厚でコク深いごま豆乳スープに隠し味で柚子の風味をプラスした「柚子入り豆乳担々涼風麺」も展開される。
【写真】飲茶も魅力的！ 「豆乳担々涼風麺」などメニュー一覧
■軽食やランチにぴったり
今回ミスドゴハンとして発売されるのは、ベースとなるパイ生地や、「ミスタードーナツ」の飲茶の看板メニューである汁そばでも使用している細麺に合わせ、具材とソース、スープにこだわった季節限定メニュー。
また、フランス生まれのクロックムッシュをイメージした「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」や、インド北部発祥のバターチキンカレーをアレンジした「バターチキンカレーパイ」も用意され、軽食に最適な商品がそろう。
一方、飲茶からは鶏もも肉の具材感が食べ応えのある一杯の「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」が登場。かつおと昆布だしの和風スープに、かぼすの風味と大根のみぞれおろしでさっぱりとした口当たりに仕上げている。
さらに、トマトレモンスープを使用したさわやかな洋風仕立ての「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」や、濃厚でコク深いごま豆乳スープに隠し味で柚子の風味をプラスした「柚子入り豆乳担々涼風麺」も展開される。