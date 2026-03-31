「EarFun Air Pro 4+」

Amazonは、「新生活セール Final」の先行セールを31日から開始。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、31日の9時に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,440円になっている。

さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARNLFLAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格で購入できる。各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。

AV Watch読者限定 Amazonで使える6% OFF上乗せクーポン

クーポンコード：EARNLFLAW

クーポンコード有効期間：3月31日0:01 ～ 4月6日23:59

期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格(最新の価格はAmazonのページを参照のこと) EarFun Air Pro 4＋通常価格：13,990円セール価格：10,440円クーポン適用後：9,814円 EarFun Air Pro 4i通常価格：7,990円セール価格： 6,103円クーポン適用後： 5,737円 EarFun Clip通常価格：7,990円セール価格： 6,161円クーポン適用後： 5,791円 EarFun OpenJump通常価格：8,990円セール価格：6,989円クーポン適用後：6,570円 EarFun Air Pro 4通常価格：9,990円セール価格：7,778円クーポン適用後：7,311円 EarFun Tune Pro通常価格：8,990円セール価格：6,638円クーポン適用後：6,240円 EarFun Wave Pro通常価格：8,990円セール価格：7,189円クーポン適用後：6,758円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください