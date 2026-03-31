◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。「7番・三塁」で先発したブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）との2度目の対決は四球だった。

2―1とリードで迎えた5回、先頭打者の岡本と対戦。5球目の直球はこの日最速の94.8マイル（約152.4キロ）を計測した。フルカウントからの8球目は外角低めへのカットボールで、ボールの判定。捕手のグッドマンが「ABSチャレンジ」をしたが、1.8インチ（約4.5センチ）外へ外れており、判定は変わらなかった。菅野は続く2人を打ち取ったものの、2死二塁で球数が72球に達して交代。4回2/3を2安打2四球4三振1失点で、勝ち負けはつかなかった。

2回2死走者なしでの岡本との初対戦では、フルカウントから真ん中へのカットボールで空振り三振に仕留めた。3回にロッキーズが1点を先制したが、菅野はその裏2死から1番・スプリンガーにカットボールを捉えられ、左翼に一時同点となるソロを打たれていた。4回にはボールカウント3―1からピッチクロック違反で5番・カークに四球を与える場面もあった。

菅野はメジャー1年目の昨季、オリオールズで10勝をマーク。今季はロッキーズと1年契約を結んだ。日本代表「侍ジャパン」の一員として臨んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では1次ラウンドのオーストラリア戦に先発して4回を無失点に封じた。

ロッキーズでのオープン戦最終登板となった24日（同25日）のタイガース戦では4回1/3を2失点。「いろんな球種で空振りも取れた。いい形で開幕を迎えられると思う」と振り返り、岡本との対戦を「日本のファンも対決を楽しみにしてくれていると思う。いい勝負ができればいい」と心待ちにしていた。