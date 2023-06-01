3月31日（火）の「相席食堂」は、２人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”をお届けする。

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宮城県名取市にやって来た“Ａ”は、「事件です」が決めゼリフのリポーター、阿部祐二。この道30年以上、ワイドショーには欠かせない名物リポーターだ。

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「ノブさん、大悟さん、事件です」と、阿部はお約束のフレーズを連発しながら、ゆりあげ港の朝市をリポート。事件を求めて朝市の責任者を直撃取材すると、ブランド野菜の“仙台セリ”を使ったセリ鍋情報をゲットする。セリ鍋屋さんに向かうと、既にお店は終了していた。聞けば、セリ鍋屋さんを始めてからセリ農家になったというご主人。通常とは逆パターンの真相を解明するべく、現場のセリ畑へ向かう。セリの収穫をお手伝いし、セリを味わう阿部に、「これはホントに事件です！」と千鳥がツッコミまくった事態とは！？

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名取市サイクルスポーツセンターではユニークな自転車に乗りながら、2006年に「事件です」のフレーズが誕生したきっかけを紹介。意外にも、自分発信ではなくて…！？

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セリ農家さんの紹介で、特別にセリを調理してくれる和食処へ。セリ鍋の食レポでは店主を困らせるまさかの事態に！「そこは『事件です』でええよ！」と千鳥がツッコミまくる！

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この日は他にも、バッファロー吾郎Ａが福岡県糟屋郡篠栗町へ。ダジャレを連発するＡワールド全開の“ダジャレ相席”！？ お世話になった先輩にノブが遠隔でツッコミまくる！ 「申し訳なかった」とＡが明かす千鳥とのエピソードとは？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。31日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。