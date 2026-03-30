「プロだなぁ」紗栄子、大胆肌見せ撮影ショット公開「意味わからんぐらいかわいすぎる」「美し過ぎる」
タレントで実業家の紗栄子さんは3月30日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを公開しました。
【写真】紗栄子の大胆肌見せ撮影オフショット
ファンからは、「だいすきです」「ステキです」「とても美しいです」「お人形さんみたい」「めちゃくちゃお綺麗です」「意味わからんぐらいかわいすぎる」「モデルの紗栄ちゃんも素敵です」「美し過ぎる」「プロだなぁ」「さえこちゃんすきすぎる」「美脚」「色気の出し方教えてください」と絶賛する声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】紗栄子の大胆肌見せ撮影オフショット
「色気の出し方教えてください」紗栄子さんは「2週間前の @otonasweet の撮影 小浜島が恋しい」とつづり、ファッション誌『otona SWEET』（宝島社）の撮影オフショットを13枚の写真と7本の動画で披露。沖縄県の小浜島で春を先取りした撮影を行ったようです。1枚目の写真と1本目の動画は、鮮やかなピンクの花をバックに黒いベアワンピースを着た姿で、美しい肩や背中を大胆に見せています。ほかにも美脚が際立つ姿など、抜群のスタイルを存分に生かした撮影だったことがうかがえます。
撮影前のストレッチの様子も披露17日には「撮影前にビーチで波の音を聴きながらストレッチとトレーニング」と、海をバックにストレッチをする様子を披露していた紗栄子さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)