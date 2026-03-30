4月9日（木）24:00からテレ東の新ドラマ枠にてスタートする鈴木福 × あのW主演のドラマ『惡の華』の主題歌として、anoが書き下ろした「愛晩餐」が、4月8日（水）に配信リリースされることが決定した。

anoにとってドラマのW主演と主題歌を務めるのは今回が初。「愛晩餐」はドラマ『惡の華』のために書き下ろされた楽曲で、仲村佐和という役や作品に向き合い、『惡の華』の世界観にたっぷりと浸ったano だからこそ表現できる楽曲となっている。

歌詞には『惡の華』を連想させるワードが散りばめられ、歪んだ欲望を内に抱えた焦燥感やアップテンポな曲調の中に漂う緊張感が、ドラマの世界観を深く表現している。作詞・作曲はあの、編曲は「ちゅ、多様性。」の作家陣でもある真部脩一が担当。ジャケットアートワークは河合克成が撮影し、マリー・アントワネットに扮しピンクのウィッグを被ったanoの晩餐の様子が写し出されている。アートディレクションとデザインは吉永祐介が手掛けた。

ドラマ『惡の華』は押見修造による同名コミックを実写映像化した作品。この度のドラマ化では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定だ。

また、本日よりApple Music、Spotify、Amazon Musicでは「愛晩餐」のPre-add / Pre-saveも開始している。さらにanoが毎週火曜日にパーソナリティを担当し、3月31日（火）27:00〜28:30（4月1日（水）AM3:00〜4:30）の放送で最終回を迎えるニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』では「愛晩餐」がラジオ初オンエアされる。

anoは現在、全国9都市を巡る自身初のホールツアー＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞を開催中。東京ガーデンシアターでの追加公演、および、anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定弾き語りライブ「天国未遂 Vol.1」の開催も決定している。

また、音楽フェスへの出演も決定しており、5月3日（日・祝）には＜ rockin’on presents「JAPAN JAM 2026」＞（千葉・千葉市蘇我スポーツ公園）、5月30日（土）には＜OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞（大阪・海とのふれあい広場）に出演する。

■DIGITAL SINGLE『愛晩餐』

2026年4月8日 配信スタート

https://tf.lnk.to/aibansan

Pre-add / Pre-save https://tf.lnk.to/aibansan_pre 作詞・作曲：あの

編曲：真部脩一

■ドラマ『惡の華』

【放送日時】2026年4月9日スタート 毎週木曜深夜24時00分〜24時30分

ＢＳテレ東でも2026年4月 15日スタート 毎週水曜深夜 24時00分〜24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 【配信】ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」で、各話放送後からアジア見放題独占配信

▶ディズニープラス：https://www.disneyplus.com/ja-jp

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer： https://tver.jp/series/srh3ve7y30

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

【公式X】@tx_akunohana https://x.com/tx_akunohana

【公式Instagram】@tx_akunohana https://www.instagram.com/tx_akunohana

■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞追加公演

詳細はこちら：https://ano-official.com/news/detail/72387 日程：2026年9月4日（金）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

会場：東京・東京ガーデンシアター

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) ＜TICKET＞

全席指定 \9,900(税込) ＜入場制限＞

3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可

■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞

3月07日(土) 神奈川／厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 宮城／東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 香川／サンポートホール高松・大ホール

open16:00 / start17:00

4月19日(日) 福岡／福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

5月09日(土) 広島／広島JMS アステールプラザ 大ホール

open16:00 / start17:00

5月16日(土) 新潟 ／新潟テルサ

open16:00 / start17:00

5月22日(金) 北海道／札幌市教育文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 大阪／グランキューブ大阪

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定 8,800円(税込)

特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

■anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定

弾き語りライブ＜天国未遂 Vol.1＞

詳細はこちら：https://ano-official.com/news/detail/72449 【東京公演】

日程：2026年7月10日(金)

時間：＜1部＞ OPEN 16:00 / START 17:00

＜2部＞ OPEN 19:00 / START 20:00

会場：東京キネマ倶楽部

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) ＜席種・料金＞

1階スタンディング \7,700(税込)

2階指定席 \7,700(税込)

※東京公演のみ別途ドリンク代 \500 【大阪公演】

日程：2026年7月12日(日)

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

会場：大阪市中央公会堂 大集会室

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00) ＜席種・料金＞

全席指定 \7,700(税込) 【注意事項】

・3歳以上チケット必要

・2歳以下入場不可

■LIVE Blu-ray『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』

2026年2月18日(水)発売

主要販売サイト：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_BD

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定 【TOY’S STORE限定盤(完全生産限定盤)】

PPTF-7143 ￥15,400 (tax in)

予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-7143

▼セット内容

・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)

・ライブ写真集

・ライブフォトカード

※特殊パッケージ仕様 【Blu-ray(通常盤)】

TFXQ-78291 ￥8,800 (tax in)

予約リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_tsujo

▼セット内容

・Blu-ray(1枚 / Live Movie[全20曲収録]＋Documentary Film＋Interview Movie)

・ブックレット

・ライブフォトカード封入 ▼Blu-ray収録内容 ※PPTF-7143 / TFXQ-78291共通

＜ano「呪いをかけて、まぼろしをといて。」＞at 日本武道館 2025.09.03

01 ちゅ、多様性。

02 許婚っきゅん

03 F Wonderful World

04 Bubble Me Face

05 スマイルあげない

06 愛してる、なんてね。

07 涙くん、今日もおはようっ

08 SWEETSIDE SUICIDE

09 ハッピーラッキーチャッピー

10 YOU&愛Heaven

11 AIDA

12 デリート

13 普変

14 猫吐極楽音頭

15 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

16 絶対小悪魔コーデ

17 ロりロっきゅんロぼ♡

18 絶絶絶絶対聖域

encore

en1 ミッドナイト全部大丈夫

en2 Past die Future

＋Documentary Film

＋Interview Movie ●Blu-ray購入特典

・Amazon：コットン巾着

・TOY’S STORE：トレーディングカード

・その他応援店：アクリルキーホルダー