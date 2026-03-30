ラディアンヌの補正インナー新作♡苦しくないボディシェイパー登場

「補正＝苦しい」というイメージを覆す、新しいインナーが登場♡ラディアンヌから発売された「ヌード・スムーザー」は、無理なく美しいシルエットを叶える新発想のボディシェイパーです。気になる段差だけを整え、今持っているブラやガードルの美しさを引き立てる設計が魅力。毎日のコーデに自然に取り入れられる、快適な補正インナーに注目です♪

“引き算”で叶える新しい補正

ヌード・スムーザーは、あえてカップをなくし、ストラップ調整も省いたシンプル設計。必要な部分だけを整える“引き算の補正”で、脇・背中・ウエストの段差をなめらかに整えます。

圧倒的な薄さと伸縮性により、着ていることを忘れるような軽やかさを実現。お気に入りのブラをそのまま活かせるのも嬉しいポイントです。

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快適さとフィット感を追求

試作とフィッティングを繰り返し、あらゆる体型にフィットする設計に仕上げられています。伸びの良い素材で身体にしっかり密着しながらも、締め付け感は最小限。

アジャスターがないため肩への負担も少なく、長時間着用してもストレスを感じにくい仕様です。カシュクール構造によりバストも自然に支え、全体のバランスを整えます。

毎日続けたくなる心地よさ

これまでの補正下着のように“頑張る日だけ着る”のではなく、“日常の習慣として着る”ことを目指したアイテム。薄着の季節でもラインが響きにくく、どんな服にも合わせやすいのが魅力です。

ヌード・スムーザー（Nude Smoother）



カラー：ブラック／ヌード

我慢しない補正で自信を♡

「ラクなのにきれい」を叶えるラディアンヌの新作は、これからのインナー選びの新基準になりそう♡補正を我慢するものから、心地よく取り入れるものへ。

日常にさりげなくプラスするだけで、後ろ姿にも自信が持てるようになります。毎日のスタイルをもっと自由に楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪