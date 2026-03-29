結婚相談所で好みの相手と付き合う確率を最大限上げる方法とは！？【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

結婚相談所で好みの相手と付き合う確率を最大限上げる方法

出会い・恋愛の確率

結婚相談所で好みの相手探し

なかなか出会いのチャンスがなく結婚をあせっている佐藤さんは、結婚相談所に入会して相手を探すことにしました。

自分のプロフィールと希望する相手の条件をもとに、相談所から４人の候補者を紹介してもらいました。

そしてまずは４人と順番に会ってみることに。会ったあとにその人と付き合いたいかどうかを相談所に知らせ、付き合わない場合のみ次の相手と会えるしくみです。

4人の候補者をAさん、Bさん、Cさん、Dさんとし、結果的に佐藤さんの好みもこの順番通りだったとします。ただし、実際はどの順番で4人と会うことになるかわかりません。

このとき、佐藤さんが4人のなかで、できるだけ好みの相手（AさんやBさん）と付き合うためにはどうすればよいでしょう？

このことから、3の目が出る確率は6分の1になります。

また、1つのサイコロを振って奇数の目が出る確率ならば、奇数の目は1、3、5の3通りなので、確率は6分の3、つまり2分の1になるというわけです。

できるだけ好みの相手と付き合う方法

その方法とは、とりあえず最初の相手は断ります。そして2番目以降の相手とは、それまでに会った人よりもよかったら付き合うことにします。

この方法をとった場合、4人のなかでもっとも好みのAさんと付き合える確率は約46％になります。もしAさんと付き合えなかったとしても、2番目に好みのBさんと付き合える確率は約21％です。

要するにこの方法をとれば、もっとも好みのAさん、または2番目に好みのBさんのどちらかと付き合える確率が、約67％になります。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』