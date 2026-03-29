東京ディズニーランドの“青いドーナツ”食べてみた！ スッキリとした後味で食べやすい意外な味わい＜実物レポ＞
東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。これに先駆け、3月9日（月）から、本イベントをモチーフにしたスペシャルフードやグッズが販売されています。今回クランクイン！トレンドは、ヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマにしたパークで楽しめる“食”に注目。鮮やかな青が目を引くドーナツは、爽やかな味わいの意外な食材が使われていました。
【写真】しょっぱい系もおいしい！ 編集部イチオシの「クロワッサンサンド」
■「スペシャルドーナツ」
ヴァネロペが着ているパーカーのように鮮やかな青いチョコレートでコーティングされたドーナツは、見た目だけでは味の想像がつきませんよね。ミント味？ ラムネ味？と予想しながら食べてみると、ほのかな酸味と爽やかな風味が口の中に広がります。
コーティングのチョコレートは、なんと“レモン風味”。見た目は甘そうですが、スッキリとした後味で食べやすく、あっという間に完食してしまいました。
■「ベイクドドーナツ」
「スペシャルドーナツ」と同じレモン風味のチョコレートがコーティングされた本商品は、表面はサクッ、中はしっとりとしており、一口で2つの食感が同時に楽しめる、まるで「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のように心踊るスイーツ。
実はプラス750円でセットにできるスーべニアプレートに描かれたドーナツを再現している商品で、並べると写真映えも最高！ レトロな雰囲気を意識して撮影すると、かわいく仕上がるかも。
■「クロワッサンサンド」
“お菓子でできた世界”がテーマなだけに、スペシャルフードは甘いものが中心と思われがちですが、“しょっぱい系”のメニューもそろっています。
筆者のイチオシ「クロワッサンサンド」は、香ばしいクロワッサンで、チーズオムレツと生ハム、レタスをサンドしたボリューム満点の一品。
ガブリと頬張れば、生ハムとオムレツにのったチーズのほどよい塩味が口の中をリフレッシュしてくれます。しょっぱいものを食べたら次は甘いものが食べたくなってきました…。
今年の「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、4月9日（木）からスタート！ 開催まで約2週間。食べ逃さないように、今からフードをチェックしておくのはいかがでしょう？
■「スペシャルドーナツ」
ヴァネロペが着ているパーカーのように鮮やかな青いチョコレートでコーティングされたドーナツは、見た目だけでは味の想像がつきませんよね。ミント味？ ラムネ味？と予想しながら食べてみると、ほのかな酸味と爽やかな風味が口の中に広がります。
コーティングのチョコレートは、なんと“レモン風味”。見た目は甘そうですが、スッキリとした後味で食べやすく、あっという間に完食してしまいました。
■「ベイクドドーナツ」
「スペシャルドーナツ」と同じレモン風味のチョコレートがコーティングされた本商品は、表面はサクッ、中はしっとりとしており、一口で2つの食感が同時に楽しめる、まるで「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のように心踊るスイーツ。
実はプラス750円でセットにできるスーべニアプレートに描かれたドーナツを再現している商品で、並べると写真映えも最高！ レトロな雰囲気を意識して撮影すると、かわいく仕上がるかも。
■「クロワッサンサンド」
“お菓子でできた世界”がテーマなだけに、スペシャルフードは甘いものが中心と思われがちですが、“しょっぱい系”のメニューもそろっています。
筆者のイチオシ「クロワッサンサンド」は、香ばしいクロワッサンで、チーズオムレツと生ハム、レタスをサンドしたボリューム満点の一品。
ガブリと頬張れば、生ハムとオムレツにのったチーズのほどよい塩味が口の中をリフレッシュしてくれます。しょっぱいものを食べたら次は甘いものが食べたくなってきました…。
今年の「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、4月9日（木）からスタート！ 開催まで約2週間。食べ逃さないように、今からフードをチェックしておくのはいかがでしょう？