元「the pillows」ドラマー、佐藤シンイチロウさんが食道がんで死去 61歳
2025年1月に解散ロックバンド・the pillowsのドラマー、佐藤シンイチロウさんが食道がんのため23日に死去した。61歳 28日、バッド・ミュージック・グループ音楽出版が発表した。
【写真】ドラムとともに…生前の佐藤シンイチロウさん
同バンドの公式サイトには「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とのお知らせが掲載され、「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告した。既にご親族のみで葬儀を執り行ったことを伝え、「長きに渡り、佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。
佐藤さんは1964年8月16日生まれ、茨城県出身。山中さわお、真鍋吉明らとともに1989年に「the pillows」を結成。91年にシングル「雨にうたえば」でメジャーデビューを飾った。2025年2月にバンドの公式Xで突然の解散を発表。「35年以上の長い活動の中で応援して下さった皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。皆さまのお陰で幸せな35年間でした」とファンに伝えていた。
【写真】ドラムとともに…生前の佐藤シンイチロウさん
同バンドの公式サイトには「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とのお知らせが掲載され、「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告した。既にご親族のみで葬儀を執り行ったことを伝え、「長きに渡り、佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。