第1子を妊娠中のタレント・藤田ニコルが、不妊治療や産休について明かした。

【映像】藤田ニコル、おなかが大きくなった写真（複数カット）

2023年8月4日、俳優の稲葉友との結婚を報告し、2024年12月11日に第1子の妊娠を発表した藤田。

31日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、妊娠までの経緯を話していて、検査を行ったところ「26、27歳で持っている卵子の数値が40代並み」と判明し、「妊娠を急いだほうが良いかもしれない」と言われたため、顕微授精を行う決断に至ったという。

その後はInstagramで、おなかが大きくなった写真や友達にお祝いしてもらった様子などを披露していた。

藤田ニコル、不妊治療について明かす

2025年3月26日には、ストーリーズでファンからの質問に回答。産休や不妊治療について明かしている。

Q「もう産休入りましたか!?」

A「私は育休手当などはでないので、ただの休みと呼んでおります。もう世の中的に産休している方多い（時期）ですが、ちょうどあすで、外でのお仕事は終わりです。残りはお家でリモートでプロデュースの打ち合わせ系は進めるので完全なる休みなのかもわからない」

Q「私も体外受精です。生みたい月を考えて採卵、移植日を決めましたか？」

A「仕事やめなきゃいけないものや、色んな仕事の調整してから採卵や移植をしていたので、なんも生みたい日は考えてなかったです！顕微授精で卵が整ったタイミングと、私が整ったタイミングでこんな感じです」

（『ABEMA NEWS』より）