大好きなママさんとくっつければ、たとえ窮屈でも凄い体勢になっても問題なし…！？超甘えん坊猫さんのクセ強めな甘えっぷりが話題となっています。

注目の投稿は記事執筆時点で1.2万回再生を突破し、「愛されすぎて大変♡」「主人♀さんの近くならいいのね、可愛い！」「羨ましいな」といったコメントが寄せられました。

【動画：大好きなママとくっつきたい猫→無理やり体をねじこみ…想像以上に『愛されすぎている光景』】

好きすぎて背後霊化

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、凄い体勢になってでも甘えたい超甘えん坊な猫さんの姿を収めた動画です。

歯磨き中のママさんの後ろにぴったりとくっついているのは、凛々しい顔つきのちょびひげ背後霊さん。

…ではなく、ちょびひげ模様がチャームポイントのハチワレ猫の女の子「くろまめ(愛称まめ)」ちゃんです。

毎日隙あらばくっつくほど、ママさんが大好きなのだといいます。

どうしてもくっつきたい！

もちろん寝る時もママさんと一緒のまめちゃんですが、ある時は首と胸の間というなんとも寝苦しそうな場所に鎮座。顔にお尻を向けて座っていたそうで、まめちゃんにとってはこの距離感が当たり前になっているのだといいます。

そんなある日、ママさんの足と体の隙間でムギュッと挟まるまめちゃんの姿が！こたつの前で膝を立てて座っていたところ、強引に入ってきたのだそう。どうしてもくっついていたいという執念すら感じる姿に、思わず笑ってしまいます。

窮屈でも幸せなまめちゃん

見つめてきたりよじ登って顔をスリスリしたりと、いつも通りママさん愛が爆発している可愛いまめちゃん。顔をピトッとつけたことでさらに窮屈に、どう見ても楽ではない凄い体勢になっていたそうですが…。むしろ密着できて嬉しいのか、ゴロゴロと喉まで鳴らしてご満悦そうに寛いでいたそうです。

それからもまめちゃんは、お尻が落ちそうになるとママさんに支えてもらい、先輩猫さんが来ても決して動かずに寛ぎ続けていたそう。スペースは自分で作ってみせる！…な甘えん坊上級者のまめちゃんなのでした。

投稿には「まめちゃん好き～♡」「背後霊に驚いた笑」「主様♀の顔面ギリにオチリを向けて座ってるまめちゃんに大笑い」「まめちゃん寝やすさよりもいかに主さん♀に近づけるかで可愛い♡」「やはり豆やんは主様♀の身体の一部ともあって(笑)強い独占欲を感じます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんと先輩姉妹猫うーちゃんとこいちゃんの日常の様子が投稿されています。距離感がおかしいというまめちゃんのママさんにべったりな日々の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。