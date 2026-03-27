「実は、28歳になってました」宮脇咲良、誕生日にパジャマ姿＆美脚を公開「28才とは思えない可愛さ」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月26日、自身のInstagramを更新。28歳の誕生日を報告すると共に、パジャマ姿などのプライベートショットを披露しました。
【写真】宮脇咲良のかわいいパジャマ姿
ファンからは「いつまでも応援してるよ」「おめでとうといつもありがとう！！！！！」「どんどんキレイになってくね︎」「これからもたくさん輝いてね 応援してます」「ずっとずっと1番のアイドルです」「28才とは思えない可愛さ」「おめでとうございます全世界が喜んでます」「綺麗とかわいいをずっと更新してる」「パジャマ、似合い過ぎる」など、祝福と絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】宮脇咲良のかわいいパジャマ姿
「いつまでも応援してるよ」宮脇さんは「実は、28歳になってました」とつづり、6枚の写真を投稿しました。1〜4枚目では白を基調としたパジャマ姿の自撮りを披露。特に、3枚目では、ショートパンツ姿で“あぐら”をかき、美しい脚をのぞかせています。さらに5枚目では“肉のケーキ”を手にした姿、6枚目では華やかなバースデーケーキの写真を掲載。充実した誕生日の様子がうかがえます。
「久しぶりに猫ちゃんに会った」たびたびプライベートショットを公開している宮脇さん。1月9日には「久しぶりに猫ちゃんに会った」とつづり、10枚の写真を公開しました。1〜3枚目では、カフェのような空間で猫と触れ合う様子を披露。さまざまな表情を見せる宮脇さんがとてもかわいいです。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)