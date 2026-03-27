韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月26日、自身のInstagramを更新。28歳の誕生日を報告すると共に、プライベートショットを公開し、祝福の声が集まっています。（サムネイル画像出典：宮脇咲良さん公式Instagramより）

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韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月26日、自身のInstagramを更新。28歳の誕生日を報告すると共に、パジャマ姿などのプライベートショットを披露しました。

【写真】宮脇咲良のかわいいパジャマ姿

「いつまでも応援してるよ」

宮脇さんは「実は、28歳になってました」とつづり、6枚の写真を投稿しました。1〜4枚目では白を基調としたパジャマ姿の自撮りを披露。特に、3枚目では、ショートパンツ姿で“あぐら”をかき、美しい脚をのぞかせています。さらに5枚目では“肉のケーキ”を手にした姿、6枚目では華やかなバースデーケーキの写真を掲載。充実した誕生日の様子がうかがえます。

ファンからは「いつまでも応援してるよ」「おめでとうといつもありがとう！！！！！」「どんどんキレイになってくね︎」「これからもたくさん輝いてね 応援してます」「ずっとずっと1番のアイドルです」「28才とは思えない可愛さ」「おめでとうございます全世界が喜んでます」「綺麗とかわいいをずっと更新してる」「パジャマ、似合い過ぎる」など、祝福と絶賛の声が寄せられました。

「久しぶりに猫ちゃんに会った」

たびたびプライベートショットを公開している宮脇さん。1月9日には「久しぶりに猫ちゃんに会った」とつづり、10枚の写真を公開しました。1〜3枚目では、カフェのような空間で猫と触れ合う様子を披露。さまざまな表情を見せる宮脇さんがとてもかわいいです。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)