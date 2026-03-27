ロサンゼルス・ドジャースは3月27日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）の球場入りファッションを公開した。

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ドジャースが公開したのは、ワールドシリーズ制覇のトロフィーが設置された通路を歩く山本の姿。アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの一戦で開幕投手を務める山本が球場入りシーンだ。山本はサングラスをかけ、黒いジャケットに黒のインナー、ベージュのパンツを合わせたカジュアルなコーディネートで登場。腕には存在感のある高級時計を身につけている。ドジャースは山本を「2度の王者」と称し、開幕に向けて準備万端であるとコメントした。



【画像】開幕投手の山本由伸、黒いジャケット姿で球場入り（画像はロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「LET’S GO!!!!」「由伸ファイト」「負けるという選択肢はない」「カッコよすぎる」「ケガなく頑張ってください」「ワクワクドキドキしてます~」「由伸頼むぜ」「開幕勝ち投手オーラ全開ですね」「山本、自信がみなぎってる感じ」「拠地開幕投手という姿が見れること胸熱で嬉しいです」などコメントが多く寄せられた。