「スマホはほとんど見ない」ド軍同僚投手が米番組で証言 大谷翔平の“クレイジーな素顔”「ずっと笑顔で、礼儀も正しい。本当に異常だよ」
ドジャースで同僚となって2年。グラスノーは、間近で見てきた大谷について赤裸々に語った(C)Getty Images
今季も凄まじい活躍が期待される。ドジャースの大谷翔平だ。
3月26日（現地時間）に、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスとの2026年シーズン開幕戦を迎える。ワールドシリーズ3連覇が目標となるスター軍団にあって、約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンに挑む大谷は、ひときわ注目を集めている。
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個人でも4年連続のMVP受賞の期待がかかる偉才の一挙手一投足に関心を示すのは、ファンやメディアだけではない。苦楽を共にする同僚からしても、娯楽の尽きない大谷は垂涎の的である。
現地時間3月25日に米ポッドキャスト番組『All The Smoke Baseball』にゲスト出演したタイラー・グラスノーは、「オオタニって実際はどんな感じなの？ 正直言って、今は世界で一番有名なアスリートと言ってもいいよね？」と問われ、「あいつは本当にすごいよ。身体能力はもちろんだけど、それよりもメンタルの強さがマジで異常なんだ」と強調。異次元の活躍を支える大谷の胆力をクローズした。
「何か月も一緒にいたら分かると思う。シーズン中って誰にでも調子の波がある。それぞれタイプがあるけど、良い日と悪い日があるのが普通なんだ。でも、あいつは違うんだ。毎年3割近い打率を残して、ホームランを打ちまくっているのもあるけど、ずっと同じなんだ。移動中だってずっとニコニコして、変わらないんだ」
さらに「あいつの抱えている負担は僕らよりもずっと大きい。毎日メディアやスポンサーの対応だってある」と目を丸くしながら語ったグラスノーは、「だけど、ショウヘイはずっと笑顔で、しかも礼儀だって正しい。本当に異常だよ」と笑った。
普段は見られない舞台裏での行動についてもグラスノーは「ずっと漫画を読んでる。どんな長距離移動でもスマホはほとんど見ない」と証言。そして、「生活がめっちゃ規則正しい。それって本当に凄いことだと思う」とし、興奮気味に続けた。
「とにかく漫画を読んで、寝るだけ。めっちゃ寝るんだ。普通に『11時間は寝るよ』って言うんだよ。見習わないといけないと思わされるんだ。クレイジーだよ。正直言って、どんな生活をしているかまでは分からない。結婚をして、子どもいるし、めっちゃ賢い犬もいる。そこに時間を割いているのは間違いないよ。だからプライベートがどうかは分からないけど、遠征中はずっとリラックスしているよ。とにかく睡眠だね」
百戦錬磨の名投手ですらも「クレイジー」「異常」と繰り返す大谷の素顔。そんな偉才は、どんな1年を送るのか。お茶の間を沸かせるパフォーマンスに期待せずにはいられない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]