「スマホはほとんど見ない」ド軍同僚投手が米番組で証言　大谷翔平の“クレイジーな素顔”「ずっと笑顔で、礼儀も正しい。本当に異常だよ」

ドジャースで同僚となって2年。グラスノーは、間近で見てきた大谷について赤裸々に語った(C)Getty Images

今季も凄まじい活躍が期待される。ドジャースの大谷翔平だ。

3月26日（現地時間）に、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスとの2026年シーズン開幕戦を迎える。ワールドシリーズ3連覇が目標となるスター軍団にあって、約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンに挑む大谷は、ひときわ注目を集めている。

【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック

個人でも4年連続のMVP受賞の期待がかかる偉才の一挙手一投足に関心を示すのは、ファンやメディアだけではない。苦楽を共にする同僚からしても、娯楽の尽きない大谷は垂涎の的である。

現地時間3月25日に米ポッドキャスト番組『All The Smoke Baseball』にゲスト出演したタイラー・グラスノーは、「オオタニって実際はどんな感じなの？ 正直言って、今は世界で一番有名なアスリートと言ってもいいよね？」と問われ、「あいつは本当にすごいよ。身体能力はもちろんだけど、それよりもメンタルの強さがマジで異常なんだ」と強調。異次元の活躍を支える大谷の胆力をクローズした。

「何か月も一緒にいたら分かると思う。シーズン中って誰にでも調子の波がある。それぞれタイプがあるけど、良い日と悪い日があるのが普通なんだ。でも、あいつは違うんだ。毎年3割近い打率を残して、ホームランを打ちまくっているのもあるけど、ずっと同じなんだ。移動中だってずっとニコニコして、変わらないんだ」