「選抜高校野球・２回戦、英明６−３東北」（２６日、甲子園球場）

英明（香川）は東北（宮城）を６−３でかわし、初の準々決勝進出となった。

英明・榎本侑晟内野手（２年）は気が付いたらバッターボックスで倒れていた。場内が騒然とする中、担架で運ばれてベンチ裏へ。アクシデントに見舞われてもファイティングポーズは崩さなかった。「動けるなと思ったので試合に出続けました」。気迫がチームに伝わり、勝利を呼び込んだ。

四回２死一塁で直球が後頭部に直撃する死球を受けた。臨時代走が送られると、続く２死一、二塁から２者連続適時打で２点の勝ち越しに成功。治療中の榎本はその後のプレーは見ていなかったが、スコアボードに刻まれた「２」は視界に捉えていた。香川純平監督（４０）に「いけます」と出場継続を直訴。場内の温かい拍手に迎えられて三塁守備に帰還した。

死球は「怖くない」と胸を張る。バッターボックスのホームベース寄りのライン際に立ち、内角をつぶすのが榎本の打撃スタイル。当てられるリスクは承知の上で出塁にこだわる。六回１死では左足に受けた２打席連続死球を皮切りに、一挙３得点を演出した。

「（死球は）ヒットと同じ。点にも絡んでよかった」。打つだけが野球じゃない。榎本のガッツが初の甲子園８強をたぐり寄せた。