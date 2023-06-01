向井康二、進化系UNO“うそウノ”が得意そうなメンバーとしてラウールの名前を挙げる。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ」

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Snow Man向井康二が出演する、カードゲーム「UNO（ウノ）」の新商品“うそウノ”と“ウノ ハンパねぇ！”のTVCM『進化系ウノ うそウノ』篇と『進化系ウノ ウノハンパねぇ！』篇が、4月1日、エイプリルフールの“うそウノ”発売に先駆けて公開となった（※テレビ放映は4月下旬を予定）。

■「ウノさん」の無茶ぶりにテンポよく応える、向井康二

4月1日に発売される、相手を欺く心理戦が楽しめる新商品“うそウノ”と、カードを10枚ひかせるワイルドカードなど、情け無用のカードを大量投入した“ウノ ハンパねぇ！”と2種類の”進化系ウノ”。

向井康二が出演する新TVCMには、1月11日の「ウノの日」に合わせて、2025年に誕生したウノのキャラクター「ウノさん」も初登場。

ウノさんは、「ウーノ！ウーノ！」というリズムに合わせて「うそウノでうそをつくときの顔」や「ウノ ハンパねぇ！でドロー10をくらった顔」など、「ウノ顔チャレンジ」を向井にリクエスト。お題に対して、向井が「トレス・ドス・ウノ！（3・2・1）」の合図でテンポよく無茶ぶりに応える。

「うそを指摘するときの顔」では、「うそウノー！」とうそを見破った優越感がにじむ表情も披露し、普段は観ることができない向井のユニークな表情を楽しめる。

■「ラウールのうそに日頃から騙されています。笑」」

撮影現場では、ウノさんとハグを交わしたり、ウノさんに「一緒に聞くよ」と言ってCMの説明を真面目に受けたりと、向井の明るさのおかげで、和気あいあいとした雰囲気で撮影が進行。「ウノ顔チャレンジ」では、繊細な表情の違いも難なくこなす向井。普段はしない表情を何パターンも撮影し、「表情筋をいっぱい使いました」と打ち明けた。撮影の合間には、スタッフと“ウノ ハンパねぇ！”で遊びながら、進化系ウノの楽しさを体験。自分が負けてしまうと「もう一回やろう！」とスタッフを促すなど、負けず嫌いな一面も見受けられた。

CMが決まった際の感想を聞かれた際は「（Snow Manの）メンバーから『ウノのCM？ ドッキリだよ、それ』と言われて。僕はうれしかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？ 笑」と、冗談を交えながらCM出演への喜びを表現。

また、日頃からウノが大好きだという向井は「“ウノ フリップ”にハマっていた時期があって、オールでやったりするくらい好きです。誰かと一緒にやりたかったので、おにい（実のお兄さん）にも“ウノ フリップ”を買ってもらって、テレビ電話越しでやってみたくらいハマっていました。笑」と、ウノ愛を語った。

“うそウノ”が得意そうなSnow Manメンバーを聞かれると、向井は「ラウールだと思いますね」と回答。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ。それに僕は日頃から騙されています。笑」と、普段のメンバー同士の微笑ましいやりとりも披露した。

また、最近ハンパねぇと思ったエピソードについて聞かれると、メンバーの岩本照の真似をすることが最近のマイブームだという向井は、岩本の真似をしてランニングをしていたときのエピソードを公開。「走っていたら、たまたま野生のてるにぃ（岩本照）と会っちゃってね。僕は4キロくらい走って終わろうかなと思っていたところで、てるにぃに『何キロくらい走ったの？』って聞いたら『15キロ』って。ハンパねぇ！ と思いました。」と、エピソードを明かした。

インタビューでは、今後さらに進化していきたいことについても言及。「ビジュアルもそうだし、歌もそうだし、ダンスも、コミュニケーション能力と、演技力と、キリがないですよね。Snow Manの中にいると、スキルが高いメンバーが多いので、いつも刺激をもらっています。ひとつ選ぶとすると賢さかな」と、普段の明るく楽しい雰囲気とは異なる、真面目で意欲的な一面も明かした向井だった。

■関連リンク

特設サイト

https://mattel.co.jp/toys/mattel_games/shinkakei_uno

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/