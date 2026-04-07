焼肉レストランの安楽亭は、2026年4月6日から23日まで「毎日焼肉ごはんキャンペーン」を開催しています（コスモス店・ぼたん店を除く）。ランチもディナーも気軽に焼肉を楽しめる新生活がはじまり、何かと慌ただしい今の時期。安楽亭では、4月6日から23日まで、しっかり食べて元気をチャージできる特別企画を実施中です。・【ディナータイム限定】1000円ポッキリ定食期間中は、定番人気メニュー「ファミリーカルビ定食」がお得にな