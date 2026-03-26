サイゼリヤが「朝サイゼ」を強化している。朝サイゼは午前10時までの限定メニューで、「フォッカチオ」や「パニーニ」などのメニューをドリンクバーとセットで提供する。「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」は税込み300円で、「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」は同400円。セットの価格帯は300〜450円で、サイゼらしく低価格が売りだ。

「なんでも食べられる系ファミレス」の終焉 モータリゼーションが生んだ外食文化は転換期

昨年6月に都内の店舗で試験的に導入し、段階的に導入店舗を拡大した。現在ではターミナル駅付近を中心に東京・千葉・埼玉の十数店舗で実施している。

モスバーガーは3月18日、午前10時半までの朝食限定メニュー「朝モス」のラインアップを拡充し、野菜バーガーやトーストなどを加えた。ドリンクとのセットメニューを500円前後に設定し、ワンコインを訴求する。朝食の外食化が進んでいることを背景に需要を取り込む狙いだという。

競合のケンタッキー・フライド・チキンは今後、モーニングなど新たな時間帯のメニューを模索する方針だ。ファミレス業界では「ココス」が昨年にモーニングメニューの導入店舗を拡大した。

昨今の潮流は「第4次モーニングブーム」とされる。1950年代の第1次ブームでは名古屋の喫茶店を中心にモーニングが普及し、80年代の第2次はファミレス業界でモーニングが広がった。2010年以降の第3次では、海外発パンケーキが火付け役となった。今回のブームはパン類が目立つ。

「朝の外食は共働きの会社員や年金暮らしの高齢者にニーズがある。マクドナルドやカフェチェーンが先行し、近年の需要拡大を受けて他社にも広がった。日本人のコメ離れが言われて久しいが、以前よりパン需要が伸びていることも追い風となった」（飲食業界関係者）

朝食強化で収益アップ

外食業態の朝食市場規模は18年10月から19年9月の1年間で4294億円を記録。コロナ禍では3000億円台まで縮小したが、23年10月以降の1年間で5000億円を突破。24年10月から25年9月の間は5347億円に達しており、近年は上昇傾向にある（サカーナ・ジャパン調べ）。

各社による朝食強化には、収益を上げられる時間帯を増やす狙いもある。

「外食は昼・夜中心で、朝は手薄だった。ファミレス業界の場合、深夜需要は若者の減少と共に落ち込み、コロナ禍でさらに縮小した。近年は営業時間を再延長する店舗もあるが、夜間の人件費は増加しており、代替策として朝食を強化する動きがある」（前出の関係者）

法律上、午後10時〜午前5時の深夜労働では25％の割増賃金が義務付けられている。都内の時給は1300円前後が相場であるため、夜間は1500円以上になり、飲食店の負担が大きいという。

共働き世帯と高齢者は年々増加し続けており、朝食メニューを提供するチェーンは今後も増えていきそうだ。

（ライター・山口伸）