走者で身につけたい、暴投やパスボールを見逃さない”第2リード”とは【少年野球 デキるプレイ56】

【ランナーのとき】第2リードを正しくとれるようになろう

【こんな良いコトが！】→ 次の塁に少しでも近づけるから

ピッチャーが投球動作に入るまでの「第1リード」の後に、実際にスタートを切る形で2歩、3歩と走る「第2リード」。

50メートル走やベースランニングのタイムがよくても、第2リードが下手では台無しになってしまう。走塁における重要なテクニックだ。

自分に合ったリズムとタイミングで、できるだけ大きくとれるように。相手ピッチャーのモーションを観察することも大切だ。そのまま二塁に走るゴロや、暴投・パスボールのときには、勢いをつけダッシュへと移る。バッターが打たなかった場合や、ライナーやフライのときは素早く帰塁できるように。上手な第2リードは、相手バッテリーにとっても大きなプレッシャーになる。普段の練習から意識し、感覚を磨いておこう。

【監督からのひと言】

第1リードの大きさは、ヘッドスライディングで帰塁できる「身長＋１メートル」程度が基本だ。

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三

【監修者情報】

江藤省三（元 読売ジャイアンツコーチ／ 元 慶応大学野球部監督）

巨人、中日で活躍した内野手。引退後は巨人、横浜、ロッテのコーチを務める。

また母校である慶応義塾大学野球部の監督も務めた。現在は東京中日スポーツ解説員を務める傍ら、全国で行っている少年野球教室も人気。