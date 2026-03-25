『スーパーマリオ』の世界を表現したドーナツが登場！ 「クリスピー・クリーム」で4．8発売
4月24日（金）公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の“冒険の世界”をコンセプトとしたドーナツが、4月8日（水）から5月26日（火）までの期間限定で、全国の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」店舗で発売される。
【写真】リアルすぎ！ ヨッシーのたまごをイメージしたドーナツ
■「KKD」が『スーパーマリオ』の世界一色に！
今回登場するのは、物語の鍵ともなるマリオ、ヨッシー、チコをモチーフにした3種と、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
赤と青のスプリンクルでマリオの衣装をイメージした「マリオ ストロベリー」は、ストロベリーアイシングでコーティングした生地に、映画のギャラクシー感を表現した星型のシュガースプレーと、マリオのトレードマークである帽子のピックをのせたカラフルなドーナツだ。
また、ホワイトチョコでコーティングしたカスタードクリーム入りのドーナツに、緑色のチョコプレートを重ね、ヨッシーのタマゴのように仕上げた「ヨッシー カスタード エッグ」と、本作の重要キャラクターであるチコのモナカを、ブルーベリーのナパージュで宇宙に見立てたドーナツにトッピングした「チコ＆ブルーベリー ギャラクシー」も並ぶ。
さらに、本物の「ハテナブロック」のようなボックスにカスタード風味のドーナツを入れて提供する「ハテナブロック ボックス （1個）」も販売。ドーナツのピックは全5種からランダムで1つ付属され、「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の中からどれが出るかは開けてからのお楽しみだ。
それから、コラボドーナツ3種と定番ドーナツを限定デザインのボックスに詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」の展開や、本商品を購入した人に限定ステッカーをランダムで1枚配布する特別キャンペーンも実施。
加えて、コラボデザインをあしらったエコバッグの数量限定販売のほか、渋谷シネタワー店では映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた店内装飾と特別なフォトスポットも設置される。
【写真】リアルすぎ！ ヨッシーのたまごをイメージしたドーナツ
■「KKD」が『スーパーマリオ』の世界一色に！
今回登場するのは、物語の鍵ともなるマリオ、ヨッシー、チコをモチーフにした3種と、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
また、ホワイトチョコでコーティングしたカスタードクリーム入りのドーナツに、緑色のチョコプレートを重ね、ヨッシーのタマゴのように仕上げた「ヨッシー カスタード エッグ」と、本作の重要キャラクターであるチコのモナカを、ブルーベリーのナパージュで宇宙に見立てたドーナツにトッピングした「チコ＆ブルーベリー ギャラクシー」も並ぶ。
さらに、本物の「ハテナブロック」のようなボックスにカスタード風味のドーナツを入れて提供する「ハテナブロック ボックス （1個）」も販売。ドーナツのピックは全5種からランダムで1つ付属され、「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の中からどれが出るかは開けてからのお楽しみだ。
それから、コラボドーナツ3種と定番ドーナツを限定デザインのボックスに詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」の展開や、本商品を購入した人に限定ステッカーをランダムで1枚配布する特別キャンペーンも実施。
加えて、コラボデザインをあしらったエコバッグの数量限定販売のほか、渋谷シネタワー店では映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた店内装飾と特別なフォトスポットも設置される。