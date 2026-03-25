読者が選ぶ「好きな歴代学園ドラマ」トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/25】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は「あなたが好きな歴代の学園ドラマは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「好きな歴代学園ドラマ」トップ5（〜2010年編／2010年〜編）を発表する。
【写真】好きな学園ドラマTOP5一覧
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2026年3月3日〜3月9日
回答数：7,220件（性別比：女性92.4％、男性3.1％、回答なし4.4％）
年代内訳：10代17.7％、20代18.9％、30代13.1％、40代15.3％、50代23.2％、60代以上11.8％
└うち学生の回答数：1,649件
└内訳：小学生1％、中学生18.3％、高校生43.5％、大学生・専門学生・大学院生37.2％
1位：「ごくせん」シリーズ（日本テレビ系／2002年、2005年、2008年）
2位：「花より男子」シリーズ（TBS系／2005年、2007年）
3位：「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系／2007年）
4位：「メイちゃんの執事」（フジテレビ系／2009年）
5位：「GTO」（反町隆史主演／カンテレ・フジテレビ系／1998年）
1位に輝いたのは、仲間由紀恵主演「ごくせん」シリーズ（日本テレビ系／2002年、2005年、2008年）。任侠集団・大江戸一家で育った熱血高校教師・山口久美子（通称：ヤンクミ／仲間）が不良ぞろいの3年D組で活躍する学園ドラマだ。
正体を隠しながらも、教え子のピンチには眼鏡を外し、圧倒的な強さで悪をなぎ倒すヤンクミの姿はまさに痛快。松本潤、亀梨和也、赤西仁ら、後のトップスターを多数輩出した“若手俳優の登竜門”としても知られ、友情と信じることの大切さを説く真っ直ぐなメッセージは、放送から年月を経た今も色褪せることなく人々の記憶に刻まれている。
＜読者コメント＞
・「ヤンクミのキャラが新鮮で、自分もこんな先生に出会いたかった」
・「熱くて強くかっこいいヤンクミは憧れの存在でした！後々のスターが生徒役として多く出演していたのも懐かしさと青春を感じます」
・「『ごくせん2』の仁亀コンビ（赤西＆亀梨）が大好き！圧倒的な存在感とカリスマ性があった」
・「青春の思い出が詰まったドラマ！今だに見返してもかっこいい！！」
・「友情と信じることの大切さを再認識できたドラマだから！世代を超えて語り継がれるべきドラマだと思う！」
2位に選ばれたのは、恋愛ドラマ史を動かした井上真央主演「花より男子」シリーズ（TBS系／2005年、2007年）。ごく普通の庶民の女子高生・牧野つくし（井上）と、ツンデレ御曹司・道明寺司（松本潤）がぶつかり合いながら惹かれ合う物語は、今なお絶大な人気を誇る。
豪華絢爛な学園を舞台に描かれるドラマチックな展開、恋の痛みとときめきが詰まった名シーンの連続は放送当時社会現象となり、続編・映画化へとつながった。季節も世代も超えた、不朽の恋愛ドラマシリーズだ。
＜読者コメント＞
・「ドラマとしての完成度が高く、語り継がれる名作。笑いあり涙ありキュンキュンありで最初から最後まで感情が動かされっぱなしになる超王道ラブストーリーに加え、主人公・つくしの悩みながら突き進んでいく姿に元気をもらえる。主題歌・挿入歌もすべてマッチしており今でも聴くと思い出す！」
・「貧乏な女子高生と世界的大財閥の御曹司という真逆の2人が織りなす学園ラブストーリーが最高だった。道明寺が暴君なのに、お茶目で魅力的だった」
・「手が付けられないほどやりたい放題の御曹司の道明寺司が庶民の牧野つくしと出会ったことで変わっていく姿に胸を打たれます。道明寺がつくしに向ける真っ直ぐな愛が本当に美しいです。キャスト陣の豪華さやストーリーの面白さはピカイチです」
・「20年経っても色褪せることない名作！何回観ても、道明寺or花沢類（小栗旬）で悩んじゃう」
・「F4の華やかさを超える学園モノはない！」
3位に選ばれた、堀北真希さん主演「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系／2007年）は、憧れの高跳び選手・佐野泉（小栗旬）を追いかけ、男子校に転校した主人公・瑞稀（堀北さん）の、学園生活の中で巻き起こる恋愛模様と青春劇を描いたラブコメディ。イケメン俳優たちが演じる個性豊かなキャラクターたちが魅力を発揮し、笑いあり涙あり胸キュンありの王道ストーリーで人々の胸を高鳴らせた。
＜読者コメント＞
・「平成の良さが詰まりまくっている」
・「誰もが憧れるキラキラした学園生活。水嶋ヒロ演じる難波先輩のような人が学校にいたらな〜と今もずっと思っています。それほど夢に見るような学園モノです」
・「他にも好きな学園ドラマはいろいろあるけど、イケパラはキラキラした学園生活が印象的だった！」
・「平成のラブコメの代名詞だからです！出演者も美男美女が勢揃いの神作！！」
・「様々なタイプのイケメンが勢揃いでストーリーも面白く毎回楽しみに観ていた」
＜読者コメント＞
・「全人類が憧れる恋愛物語！！」
・「お嬢様と執事の関係が素敵でどのペアも最高だから。相手を想う気持ちと信頼し合っているのが分かるから」
・「あまりにも理人様（水嶋ヒロ）がかっこよすぎるのと、メイちゃん（榮倉奈々）が可愛くて癒し。設定はありえないけど、観てるとポジティブな気持ちになる」
＜読者コメント＞
・「破天荒教師だが、一人ひとりの生徒に向き合い、生徒を応援していく鬼塚に感銘を受けた」
・「自分が考えつかない思い切ったやり方で生徒たちを導いていくところが面白かった」
・「グレートだぜ」
1位：「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系／2018年）
2位：「私立バカレア高校」（日本テレビ系／2012年）
3位：「ビリオン×スクール」（フジテレビ系／2024年）
4位：「ごめんね青春！」（TBS系／2014年）
5位：「GTO」（AKIRA主演／カンテレ・フジテレビ系／2012年）
伝説の「花より男子」の新章として注目を集めた、痛快青春ラブストーリー「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系／2018年）が見事1位にランクイン。杉咲花演じる“隠れ庶民”の江戸川音と、平野紫耀演じるC5のリーダー・神楽木晴。道明寺司に心酔する晴が音との出会いを通し不器用に成長していく姿は多くの視聴者を虜にした。中川大志演じる馳天馬との切ない三角関係や数々の名セリフも話題に。自分らしく生きる大切さを描いた本作は、今なお支持される新世代のバイブルだ。
＜読者コメント＞
・「王道のラブコメだけど、何度も観たくなるくらい面白いし、恋に不器用な晴を応援したくなる。『一択だろ』『1分だけ（付き合ってない2人のバックハグ）』はとてもキュンとして大好きです」
・「平野紫耀さん演じる神楽木晴が音に出会ってどんどん男になっていく一途な想いに心惹かれ毎回キュンキュン止まりませんでした！私の中の一番の学園ドラマです！」
・「登場人物がいろいろなことに悩みながらも優しさに溢れてて楽しく心温かくなるドラマでした。何回観ても新鮮な気持ちで見ることができる大好きなドラマです」
・「毎週ドキドキしたりワクワクしたり切なくなったりしながら観てました。大好きなドラマです」
・「王道の学園ラブコメで面白かったです。主題歌も相まってキラキラしていて、憧れるストーリーでした」
2位は、ジュニア（現SixTONES）×AKB48の共演で話題を集めた「私立バカレア高校」（日本テレビ系／2012年）。最凶ヤンキー男子校「馬鹿田高校」と名門お嬢様女子校「第一カトレア学院」が合併して誕生した「第二カトレア学院」を舞台に、価値観の異なる生徒たちが友情や恋愛を通じて成長していく青春学園ドラマだ。原作を秋元康氏が手掛け、森本慎太郎と島崎遥香が共にドラマ初主演を飾った本作。SixTONES結成のきっかけとなった作品としても知られており、今もなお多くのファンに支持されている。ヤンキーとお嬢様という異色の組み合わせが生む化学反応と、キャストたちの瑞々しい熱演が光る名作だ。
＜読者コメント＞
・「SixTONESの原点ともいうべきドラマ！シナリオも面白いし、アクションシーンも圧巻。爽快な王道展開も楽しく観れて終始かっこいい」
・「当時のAKB48メンバーと現在のSixTONESメンバーが揃っている豪華キャストの学園ドラマで見応えがすごい！！！」
・「回を追うごとにそれぞれのキャラクターに感情移入してドキドキしながら観ていました。学生時代の青春を感じられる好きなドラマです」
・「ヤンキーとお嬢様というありそうでなかった組み合わせが新しく、両者がぶつかりつつ歩み寄りつつ距離を縮めていく姿がすごく良いから」
・「愛すべきおバカたちの熱い友情が最高だから」
そして、Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務めた「ビリオン×スクール」（フジテレビ系／2024年）は3位にランクイン。日本最大財閥のCEOで“億万長者＝ビリオネア”の加賀美零（山田）は、正体を隠して底辺クラスの担任を務めることに。山田の振り切ったコミカルな芝居に加え、生徒とともに問題へ立ち向かい成長していく姿や、心に響く熱い言葉が多くの視聴者の胸を打った。常識を打ち破る規格外の解決策でクラスを変えていく姿は、令和の新しいヒーロー像を確立した。
＜読者コメント＞
・「AIを教育に絡めて現代的な議題を提起する面白い学園ドラマでした 主演の山田涼介さんのコミカルなお芝居も好きです」
・「いじめ問題の対応など我が子にも一緒に観てほしいと思える作品でした。家族みんなで楽しみながら学ばせてもらいました」
・「AIという最先端のテクノロジーとアナログな生徒の喜怒哀楽、教師との絆が見事にマッチしていた。毎回涙したし面白かった」
・「いじめなど学生トラブルを描いた作品は観ていて辛くなってしまうこともありますが、このドラマは個性的なキャラ設定やアクション、コメディ要素もあって重くなりすぎず、爽快感があったので毎週の楽しみでした」
・「コメディ要素があって、演者さんも笑ってしまっている場面もそのまま流すという面白さがありながら、先生から生徒へ向けた大切な言葉は胸に刺さるものが多く、涙が溢れました」
＜読者コメント＞
・「クドカン（宮藤官九郎）の世界観に、誰もが心に持ってる青春が溢れていてとっても明るい気持ちになれる作品だからです！今をときめく俳優さんたちがたくさん生徒役で出演していて、主演の錦戸亮さん、満島ひかりさんの可愛らしさも最高。いっぱい笑って、たくさんジーンとなれるところが大好きです！」
・「キャストも内容も素晴らしかった！笑いあり涙あり。元気をもらえて心が温かくなるお話でした！」
・「コミカルな部分とシリアスな部分と緩急がすごくて毎話面白い。1番好きなドラマです」
＜読者コメント＞
・「メンバーが豪華！今や人気者がたくさん出てて、AKIRAさん演じる鬼塚が生徒たちを変えるところが面白い！」
・「AKIRAの熱血指導の演技が毎回感動するから」
・「いろいろな生徒が問題を抱えながら葛藤しているのを鬼塚先生が寄り添い、問題を解決しにいく姿がかっこいいと思った。そして生徒役の俳優さんたちが豪華で、全ストーリーに感情移入しました」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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【写真】好きな学園ドラマTOP5一覧
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
回答数：7,220件（性別比：女性92.4％、男性3.1％、回答なし4.4％）
年代内訳：10代17.7％、20代18.9％、30代13.1％、40代15.3％、50代23.2％、60代以上11.8％
└うち学生の回答数：1,649件
└内訳：小学生1％、中学生18.3％、高校生43.5％、大学生・専門学生・大学院生37.2％
◆【〜2010年編】「好きな歴代学園ドラマ」トップ5
1位：「ごくせん」シリーズ（日本テレビ系／2002年、2005年、2008年）
2位：「花より男子」シリーズ（TBS系／2005年、2007年）
3位：「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系／2007年）
4位：「メイちゃんの執事」（フジテレビ系／2009年）
5位：「GTO」（反町隆史主演／カンテレ・フジテレビ系／1998年）
◆1位：「ごくせん」シリーズ
1位に輝いたのは、仲間由紀恵主演「ごくせん」シリーズ（日本テレビ系／2002年、2005年、2008年）。任侠集団・大江戸一家で育った熱血高校教師・山口久美子（通称：ヤンクミ／仲間）が不良ぞろいの3年D組で活躍する学園ドラマだ。
正体を隠しながらも、教え子のピンチには眼鏡を外し、圧倒的な強さで悪をなぎ倒すヤンクミの姿はまさに痛快。松本潤、亀梨和也、赤西仁ら、後のトップスターを多数輩出した“若手俳優の登竜門”としても知られ、友情と信じることの大切さを説く真っ直ぐなメッセージは、放送から年月を経た今も色褪せることなく人々の記憶に刻まれている。
＜読者コメント＞
・「ヤンクミのキャラが新鮮で、自分もこんな先生に出会いたかった」
・「熱くて強くかっこいいヤンクミは憧れの存在でした！後々のスターが生徒役として多く出演していたのも懐かしさと青春を感じます」
・「『ごくせん2』の仁亀コンビ（赤西＆亀梨）が大好き！圧倒的な存在感とカリスマ性があった」
・「青春の思い出が詰まったドラマ！今だに見返してもかっこいい！！」
・「友情と信じることの大切さを再認識できたドラマだから！世代を超えて語り継がれるべきドラマだと思う！」
◆2位：「花より男子」シリーズ
2位に選ばれたのは、恋愛ドラマ史を動かした井上真央主演「花より男子」シリーズ（TBS系／2005年、2007年）。ごく普通の庶民の女子高生・牧野つくし（井上）と、ツンデレ御曹司・道明寺司（松本潤）がぶつかり合いながら惹かれ合う物語は、今なお絶大な人気を誇る。
豪華絢爛な学園を舞台に描かれるドラマチックな展開、恋の痛みとときめきが詰まった名シーンの連続は放送当時社会現象となり、続編・映画化へとつながった。季節も世代も超えた、不朽の恋愛ドラマシリーズだ。
＜読者コメント＞
・「ドラマとしての完成度が高く、語り継がれる名作。笑いあり涙ありキュンキュンありで最初から最後まで感情が動かされっぱなしになる超王道ラブストーリーに加え、主人公・つくしの悩みながら突き進んでいく姿に元気をもらえる。主題歌・挿入歌もすべてマッチしており今でも聴くと思い出す！」
・「貧乏な女子高生と世界的大財閥の御曹司という真逆の2人が織りなす学園ラブストーリーが最高だった。道明寺が暴君なのに、お茶目で魅力的だった」
・「手が付けられないほどやりたい放題の御曹司の道明寺司が庶民の牧野つくしと出会ったことで変わっていく姿に胸を打たれます。道明寺がつくしに向ける真っ直ぐな愛が本当に美しいです。キャスト陣の豪華さやストーリーの面白さはピカイチです」
・「20年経っても色褪せることない名作！何回観ても、道明寺or花沢類（小栗旬）で悩んじゃう」
・「F4の華やかさを超える学園モノはない！」
◆3位：「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」
3位に選ばれた、堀北真希さん主演「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系／2007年）は、憧れの高跳び選手・佐野泉（小栗旬）を追いかけ、男子校に転校した主人公・瑞稀（堀北さん）の、学園生活の中で巻き起こる恋愛模様と青春劇を描いたラブコメディ。イケメン俳優たちが演じる個性豊かなキャラクターたちが魅力を発揮し、笑いあり涙あり胸キュンありの王道ストーリーで人々の胸を高鳴らせた。
＜読者コメント＞
・「平成の良さが詰まりまくっている」
・「誰もが憧れるキラキラした学園生活。水嶋ヒロ演じる難波先輩のような人が学校にいたらな〜と今もずっと思っています。それほど夢に見るような学園モノです」
・「他にも好きな学園ドラマはいろいろあるけど、イケパラはキラキラした学園生活が印象的だった！」
・「平成のラブコメの代名詞だからです！出演者も美男美女が勢揃いの神作！！」
・「様々なタイプのイケメンが勢揃いでストーリーも面白く毎回楽しみに観ていた」
◆4位：「メイちゃんの執事」
＜読者コメント＞
・「全人類が憧れる恋愛物語！！」
・「お嬢様と執事の関係が素敵でどのペアも最高だから。相手を想う気持ちと信頼し合っているのが分かるから」
・「あまりにも理人様（水嶋ヒロ）がかっこよすぎるのと、メイちゃん（榮倉奈々）が可愛くて癒し。設定はありえないけど、観てるとポジティブな気持ちになる」
◆5位：「GTO」
＜読者コメント＞
・「破天荒教師だが、一人ひとりの生徒に向き合い、生徒を応援していく鬼塚に感銘を受けた」
・「自分が考えつかない思い切ったやり方で生徒たちを導いていくところが面白かった」
・「グレートだぜ」
◆【2010年〜編】「好きな歴代学園ドラマ」トップ5
1位：「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系／2018年）
2位：「私立バカレア高校」（日本テレビ系／2012年）
3位：「ビリオン×スクール」（フジテレビ系／2024年）
4位：「ごめんね青春！」（TBS系／2014年）
5位：「GTO」（AKIRA主演／カンテレ・フジテレビ系／2012年）
◆1位：「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」
伝説の「花より男子」の新章として注目を集めた、痛快青春ラブストーリー「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系／2018年）が見事1位にランクイン。杉咲花演じる“隠れ庶民”の江戸川音と、平野紫耀演じるC5のリーダー・神楽木晴。道明寺司に心酔する晴が音との出会いを通し不器用に成長していく姿は多くの視聴者を虜にした。中川大志演じる馳天馬との切ない三角関係や数々の名セリフも話題に。自分らしく生きる大切さを描いた本作は、今なお支持される新世代のバイブルだ。
＜読者コメント＞
・「王道のラブコメだけど、何度も観たくなるくらい面白いし、恋に不器用な晴を応援したくなる。『一択だろ』『1分だけ（付き合ってない2人のバックハグ）』はとてもキュンとして大好きです」
・「平野紫耀さん演じる神楽木晴が音に出会ってどんどん男になっていく一途な想いに心惹かれ毎回キュンキュン止まりませんでした！私の中の一番の学園ドラマです！」
・「登場人物がいろいろなことに悩みながらも優しさに溢れてて楽しく心温かくなるドラマでした。何回観ても新鮮な気持ちで見ることができる大好きなドラマです」
・「毎週ドキドキしたりワクワクしたり切なくなったりしながら観てました。大好きなドラマです」
・「王道の学園ラブコメで面白かったです。主題歌も相まってキラキラしていて、憧れるストーリーでした」
◆2位：「私立バカレア高校」
2位は、ジュニア（現SixTONES）×AKB48の共演で話題を集めた「私立バカレア高校」（日本テレビ系／2012年）。最凶ヤンキー男子校「馬鹿田高校」と名門お嬢様女子校「第一カトレア学院」が合併して誕生した「第二カトレア学院」を舞台に、価値観の異なる生徒たちが友情や恋愛を通じて成長していく青春学園ドラマだ。原作を秋元康氏が手掛け、森本慎太郎と島崎遥香が共にドラマ初主演を飾った本作。SixTONES結成のきっかけとなった作品としても知られており、今もなお多くのファンに支持されている。ヤンキーとお嬢様という異色の組み合わせが生む化学反応と、キャストたちの瑞々しい熱演が光る名作だ。
＜読者コメント＞
・「SixTONESの原点ともいうべきドラマ！シナリオも面白いし、アクションシーンも圧巻。爽快な王道展開も楽しく観れて終始かっこいい」
・「当時のAKB48メンバーと現在のSixTONESメンバーが揃っている豪華キャストの学園ドラマで見応えがすごい！！！」
・「回を追うごとにそれぞれのキャラクターに感情移入してドキドキしながら観ていました。学生時代の青春を感じられる好きなドラマです」
・「ヤンキーとお嬢様というありそうでなかった組み合わせが新しく、両者がぶつかりつつ歩み寄りつつ距離を縮めていく姿がすごく良いから」
・「愛すべきおバカたちの熱い友情が最高だから」
◆3位：「ビリオン×スクール」
そして、Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務めた「ビリオン×スクール」（フジテレビ系／2024年）は3位にランクイン。日本最大財閥のCEOで“億万長者＝ビリオネア”の加賀美零（山田）は、正体を隠して底辺クラスの担任を務めることに。山田の振り切ったコミカルな芝居に加え、生徒とともに問題へ立ち向かい成長していく姿や、心に響く熱い言葉が多くの視聴者の胸を打った。常識を打ち破る規格外の解決策でクラスを変えていく姿は、令和の新しいヒーロー像を確立した。
＜読者コメント＞
・「AIを教育に絡めて現代的な議題を提起する面白い学園ドラマでした 主演の山田涼介さんのコミカルなお芝居も好きです」
・「いじめ問題の対応など我が子にも一緒に観てほしいと思える作品でした。家族みんなで楽しみながら学ばせてもらいました」
・「AIという最先端のテクノロジーとアナログな生徒の喜怒哀楽、教師との絆が見事にマッチしていた。毎回涙したし面白かった」
・「いじめなど学生トラブルを描いた作品は観ていて辛くなってしまうこともありますが、このドラマは個性的なキャラ設定やアクション、コメディ要素もあって重くなりすぎず、爽快感があったので毎週の楽しみでした」
・「コメディ要素があって、演者さんも笑ってしまっている場面もそのまま流すという面白さがありながら、先生から生徒へ向けた大切な言葉は胸に刺さるものが多く、涙が溢れました」
◆4位：「ごめんね青春！」
＜読者コメント＞
・「クドカン（宮藤官九郎）の世界観に、誰もが心に持ってる青春が溢れていてとっても明るい気持ちになれる作品だからです！今をときめく俳優さんたちがたくさん生徒役で出演していて、主演の錦戸亮さん、満島ひかりさんの可愛らしさも最高。いっぱい笑って、たくさんジーンとなれるところが大好きです！」
・「キャストも内容も素晴らしかった！笑いあり涙あり。元気をもらえて心が温かくなるお話でした！」
・「コミカルな部分とシリアスな部分と緩急がすごくて毎話面白い。1番好きなドラマです」
◆5位：「GTO」
＜読者コメント＞
・「メンバーが豪華！今や人気者がたくさん出てて、AKIRAさん演じる鬼塚が生徒たちを変えるところが面白い！」
・「AKIRAの熱血指導の演技が毎回感動するから」
・「いろいろな生徒が問題を抱えながら葛藤しているのを鬼塚先生が寄り添い、問題を解決しにいく姿がかっこいいと思った。そして生徒役の俳優さんたちが豪華で、全ストーリーに感情移入しました」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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