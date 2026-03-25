3月24日、高知競馬場で行われた4R・黒船賞（Jpn3・4歳上・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の5番人気、マテンロウコマンド（牡4・栗東・長谷川浩大）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のダノンフィーゴ（牡4・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のインユアパレス（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:28.6（稍重）。

2番人気で横山和生騎乗、ロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）は、4着敗退。

レース序盤、マテンロウコマンドが先行、2番手にロードフォンス、4連覇を狙うシャマルは3番手、人気のダノンフィーゴが好位で進行しJRA勢が前を固めた。向こう正面で先頭マテンロウコマンドにロードフォンスとシャマルが接近、その後じわじわと抜け出したマテンロウコマンドを追ってロードフォンス、ダノンフィーゴ、インユアパレスが続いて最終コーナーを通過。直線でもマテンロウコマンドの脚色は衰えず、再び後続を引き離し、ゴール前で目一杯追い上げたダノンフィーゴに3/4馬身を残して勝利した。松山弘平騎手はサクセスエナジーとのコンビで制した2019年の第21回 黒船賞以来、7年ぶり2度目の優勝を果たした。

【兵庫CS】松山「理想通りの展開」マテンロウコマンドが4連勝

「自分の競馬出来た」

1着 マテンロウコマンド

松山弘平騎手

「スタートがうまくいったので先手を取る形を選びました。自分の通りたい場所も通れましたし、よいリズム、よいイメージでいけたなと思います。3コーナーは手応えも良く、内から少し来られても、怯むことなくしっかり自分の競馬が出来たと思います。直線も力強く押し切ってくれました。また次のステップに上がっていけると思うので、今後が楽しみです。こうしてまた高知で勝つことができて嬉しいですし、また勝てるように頑張っていきたいです」

マテンロウコマンド 13戦4勝

（牡4・栗東・長谷川浩大）

父：ドレフォン

母：ダイアナヘイロー

母父：キングヘイロー

馬主：寺田千代乃

生産者：岡田牧場

【全着順】

1着 マテンロウコマンド 松山弘平

2着 ダノンフィーゴ 川田将雅

3着 インユアパレス 戸崎圭太

4着 ロードフォンス 横山和生

5着 ペースセッティング 下原理

6着 エコロクラージュ 小牧太

7着 ウインザナドゥ 吉原寛人

8着 ニクソンテソーロ 加藤翔馬

9着 ワイドカント 宮川実

10着 シャマル 岩田望来

11着 ジョウショーホープ 岡村卓弥

12着 オタマジャクシ 永森大智